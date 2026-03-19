مسابقة "نورانيات قرآنية" على صدى البلد.. سؤال29 رمضان وجوائز يومية لرحلات العمرة

أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، عن سؤال اليوم الـ29 من رمضان ضمن مسابقة برنامج نورانيات قرآنية، المذاع على قناة صدى البلد.

ويأتي السؤال: "لما فتر الوحي عن النبي ﷺ قال المشركون إن رب محمد قد ودعه، فنزلت أي سورة؟"، والخيارات:

سورة النبأ

سورة الطارق

سورة الضحى

سورة الشرح

يذكر أن برنامج نورانيات قرآنية يقدم مسابقات يومية مع جوائز قيمة للمشاركين، حيث يمكن للمشاهدين المشاركة والإجابة



، مع ترك الاسم الكامل ورقم الهاتف، لفرصة الفوز بإحدى رحلات العمرة اليومية، بواقع 60 فائزًا طوال رمضان، وفقًا لإخطار حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026.