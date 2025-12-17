11 لاعبا في سنة أولى أمم أفريقيا بقائمة منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18يناير القادم.

ويدخل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر البطولة بهدف تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا الغائبة عن خزائن الفراعنة منذ 2010.

ويلعب 11 لاعبا منافسات أمم أفريقيا للمرة الأولى في مشوارهم مع كرة القدم وهم : مصطفى شوبير - أحمد عيد - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمود صابر - محمد شحاتة - إبراهيم عادل - صلاح محسن - أسامة فيصل.

أخر استعدادات مصر لأمم أفريقيا

حقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

افتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.