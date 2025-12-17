قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو
الناس واقفه طابور.. القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمطرية
ذهاب بلا عودة| والد يوسف أصغر ضحايا مركب اليونان: اقترضت لتغطية تكاليف رحلته
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هجوم أمريكي على جنرال موتورز بسبب إنتاج سيارات فوق قدرة المواطن العادي

مصنع جنرال موتورز
عزة عاطف

يعيش عمال مصنع “فاكتوري زيرو” التابع لشركة جنرال موتورز (GM) في ديترويت حالة من القلق المستمر، حيث تتبع عمليات الإنتاج نمطًا متذبذباً بين التوقف والاستئناف. 

فبعد فترات من العمل المكثف، يواجه العمال إغلاقات مؤقتة متكررة، كان آخرها التوقف حتى أسبوع عيد الشكر، مع توقعات بتوقف آخر في يناير المقبل، مما جعل "سيف التسريح" معلقًا فوق رؤوس العمال المنهكين.

هذه الحالة من انعدام الاستقرار كانت محور مقال جديد كتبه نيفينا بيبلوفيتش-وينجلر وأندرو بيرجمان، وهما عاملان بالساعة في المصنع وعضوان في نقابة عمال السيارات (UAW Local 22). 

يسلط الضوء على الفجوة بين الدعاية الرسمية للمصنع كونه "المنشأة الرائدة للسيارات الكهربائية" وبين الواقع المرير الذي يعيشه الموظفون على خطوط الإنتاج.

 

مصنع السيارات الفاخرة والقرارات الصعبة

يعد "فاكتوري زيرو" الواجهة الأساسية لطموحات جنرال موتورز الكهربائية، حيث يتولى مهمة بناء طرازات باهظة الثمن تتجاوز أسعارها 100 ألف دولار، وعلى رأسها شاحنة هامر EV (Hummer EV). 

ويرى الكتاب في مقالهم أن التركيز على هذه الطرازات الفاخرة ذات المبيعات المحدودة هو أحد أسباب عدم استقرار العمل، حيث تتأثر خطوط الإنتاج بسرعة بأي تغير في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية عالية التكلفة.
 

صراع من أجل الاستقرار في عصر الكهرباء

تعكس تجربة عمال مصنع جنرال موتورز "فاكتوري زيرو" التحديات الأكبر التي تواجه صناعة السيارات التقليدية أثناء تحولها نحو الكهرباء. 

فبينما تستثمر الشركات المليارات في التكنولوجيا الجديدة، يجد العمال أنفسهم في مواجهة "مرونة التصنيع" التي تعني في كثير من الأحيان تسريحات مؤقتة مفاجئة أو إلغاء لنوبات العمل، مما يجعل الاستقرار المالي والأسري لهؤلاء العمال في مهب الريح.

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الدواجن

اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يشهد فائض إنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار بأكثر من 35%|فيديو

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد