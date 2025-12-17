مدبولي: نستهدف نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تحقيق نموًا مستدامًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على صناعة التعهيد وغيرها من القطاعات المرتبطة بالتصدير، مشيراً إلى أهمية إشراك الشباب في خطط التنمية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في جميع القطاعات الاقتصادية، مع توفير تسهيلات ومجموعة من المحفزات لجذب الاستثمارات، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء أن التنسيق المستمر بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة يسهم في دفع عجلة التنمية ودعم استراتيجية الدولة للنمو الاقتصادي المستدام.