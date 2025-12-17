مدبولي: نسعى للوصول بالصادرات السلعية غير البترولية لـ 50 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الأسبوع كان هناك لقاء مع رؤساء مجلس التصدير، وكان الحديث عن مضاعفة الصادرات المصرية، وأن أمل مصر يكون في زيادة الصادرات.

وأوضح خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أنه يستمع لكل مجالس إدارة الصادرات، لمعرفة أي مشكلات تعوق الصادرات، وأن تقوم الحكومة على حلها.

وتابع حققنا أقل عجز تجاري خلال آخر 10 سنوات، وأن ذلك ناتج عن زيادة الصادرات وأن في 2024 الصادرات السلعية غير البترولية وصل إلى 40 مليار دولار والخطة بهذا العام الوصول لـ 48 مليار دولار أو 50 مليار دولار.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تشهد زخما من الاستثمارات، وأن هناك تسابق من الشركات العالمية من أجل الاستثمار، في هذه المنطقة، وأن ما يتم يعتبر ثمار رؤية القيادة السياسية، وأنه مع المشروعات الكبيرة، نجد أن هناك ثمارا كبيرة جدا للمشروعات، وأن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس نجحت في الفترة الأخير من حصد 13.5 مليار دولار استثمارات، وأن هناك 380 مشروعا يوفر 120 ألف فرصة عمل.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بمحافظة القليوبية، أمس، مؤكدا أن هذا المشروع على وجه الخصوص كان توجيها من الرئيس، وذلك في إطار سعي الدولة لتوطين مختلف الصناعات، مشيرا إلى أن إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي يعد إنجازًا صناعيًا مهمًا، حيث يمثل هذا النوع من الطلمبات العمود الفقري في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات ومحطات مياه الشرب، وتلبية الطلب الشديد على هذه النوعية من الطلمبات خاصةً لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وفي إطار ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل بذل كل الجهود اللازمة لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، والسعي لتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء ، الوزارات وجميع الجهات المعنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ولا سيما أن المنتجات محلية الصنع باتت تتسم بجودة وبمستوى عال من الكفاءة.

ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن جولته لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقرى مركز شبين القناطر، مؤكدا حرص الحكومة على متابعة تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة، التي تُعد أكبر مشروع تنموي شامل يهدف إلى تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية المصرية، والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في المحافظات المختلفة، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس في هذه المبادرة التي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتها أولا بأول.