نائب: السياحة العلاجية ثروة قومية ومحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية

أكد النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن ملف السياحة العلاجية الاستشفائية يمثل حاليًا أحد أهم المحركات الاقتصادية القومية، وهو ما يتطلب منا تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة القومية الطبيعية والبشرية الهائلة التي تمتلكها مصر، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية ليست مجرد نوع من أنواع الترفيه، بل هي صناعة عالمية تدر مليارات الدولارات للناتج المحلي وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني دعمًا كبيرًا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في بيان له اليوم، أن الأهمية الاستراتيجية للسياحة العلاجية لمصر تتجلى في كونها توفر رعاية صحية طبيعية ذات جودة عالية مع فرصة الاستمتاع بمقوماتنا السياحية الفريدة، إذ أنه وفقًا للخطط المستقبلية، فإن حجم سوق السياحة العلاجية في مصر من المتوقع ان تصل بحلول عام 2030 إلى 15 مليار دولار، قائلًا: "هذا الرقم يؤكد أننا نمتلك المقومات لكي نصبح قوة إقليمية وعالمية في هذا المجال".

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر أثبتت مكانتها الدولية كوجهة مفضلة، حيث تم تصنيفها في المرتبة 26 عالميًا في مؤشر السياحة العلاجية، كما أنها تحتل المرتبة الرابعة عربيًا كأفضل مقصد علاجي، لافتًا إلى أن أهم ما يميز مصر هو التنوع الفريد لمواردها الاستشفائية، فوفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تمتلك مصر 16 موقعًا داخليًا وساحليًا للسياحة العلاجية، تضم عددًا هائلاً من العيون المعدنية والكبريتية يقدر بنحو 1356 عينًا، تنتشر في حلوان والفيوم والواحات وشبه جزيرة سيناء وغيرها من المناطق الاستشفائية التي لا مثيل لها عالميًا.

وأشاد النائب أحمد سيد بخطوات الحكومة المصرية لتطوير الاستراتيجية القومية للسياحة الصحية، لدعم قطاع السياحة العلاجية المصرية وذلك بهدف تعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقاً لـ رؤية مصر 2030، هذه الرؤية تتجسد في تطوير المقاصد العلاجية في مدن البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة، والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، بما يجعلها وجهات عالمية تجمع بين العلاج والاستشفاء والرفاهية.