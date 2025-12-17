قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السيشيلي تعزيز التعاون في قطاعي الصحة والسياحة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء، باري فور وزير خارجية جمهورية سيشل، حيث قدّم التهنئة لنظيره السيشيلي بمناسبة توليه مهام منصبه، معربًا عن اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، ومؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والتنموية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف.

أكد الوزير عبد العاطي أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لاسيما في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والبيئة والأمن البحري، والاستفادة من الفرص التي تتيحها عضوية البلدين في تجمع الكوميسا.

 كما نوّه وزير الخارجية بالميزة النسبية التي تحظى بها الأدوية المصرية في أفريقيا، معربًا عن التطلع للتعاون مع الجانب السيشيلي لتيسير نفاذ الدواء المصري إلى سيشل وتلبية احتياجات قطاع الصحة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المصرية في مجال السياحة، وتشييد وإدارة المنتجعات السياحية، وزيادة نفاذ المنتجات المصرية المرتبطة بالتجهيزات الفندقية.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستفادة من البرامج والدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، خاصة في المجالات التي تمثل أولوية للجانب السيشيلي، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني، ولا سيما في منطقتي المحيط الهندي والبحر الأحمر، لمواجهة التحديات البحرية، وتأمين الممرات الملاحية، وحماية السواحل، ومكافحة القرصنة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل دعم السلم والأمن وتحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور في الإطار الثنائي وداخل الأطر متعددة الأطراف، لاسيما داخل الاتحاد الأفريقي، ومواصلة تبادل الترشيحات في مختلف المحافل الدولية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزير خارجية جمهورية سيشل المجالات السياسية الوزير عبد العاطي

