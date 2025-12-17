قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد رمضان أمام الجنح بعد قليل بسبب رقم واحد يا أنصاص
أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة الخامسة.. محاربو الصحراء يتحدون الخيول البوركينية .. والسودان و غينيا الاستوائية قوى قادمة بقوة
لملاحقة ساركوزي.. الادعاء الفرنسي يسعى لتوجيه لائحة اتهام بالتأثير على شاهد رئيسي
كم أصلي على النبي في اليوم؟.. علي جمعة يحدد أقل عدد تنال به الثواب
ضوابط قانونية تحكم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وفقًا للقانون | تفاصيل
بأسرع طريقة .. تفاصيل إصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
باريس سان جيرمان يصطدم بـ «فلامنجو» في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025
مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»
النقل تنشر صور إقبال كثيف للمواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي السريع BRT
دعاء ورسالة غامضة.. وفاء عامر تشعل الجدل عبر الفيس بوك قبل رمضان 2026
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة
أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني: حل الدولتين لا يزال المسار الوحيد القابل للتطبيق

وزير الخارجية الصيني وانج يي
وزير الخارجية الصيني وانج يي
أ ش أ

أعرب وزير الخارجية الصيني وانج يي، عن استعداد بكين لتعزيز المواءمة بين خطتها الخمسية الـ15 (2026-2030) ورؤى التنمية لدول الشرق الأوسط، وتوطيد التعاون في المجالات التقليدية في حين تعميق التعاون في القطاعات الناشئة والرائدة.

وقال وزير الخارجية الصيني - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية أمس الثلاثاء، عقب زيارة ثلاث دول في الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر، وهي الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن، "إن حل الدولتين لا يزال المسار الوحيد القابل للتطبيق، وإن مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" يشكل أساسا هاما لذلك".

وأوضح أن أي ترتيبات تتعلق بمستقبل غزة يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني وتأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لدول الشرق الأوسط، مضيفا أن الصين ستواصل دعم الدور المحوري لفلسطين في حوكمة ما بعد الصراع في غزة، حاثا المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته، ومنع تجدد الصراع، وتخفيف الأزمة الإنسانية، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن بكين ستواصل تعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط في مجالات التنمية المدفوعة بالابتكار، والاستثمار والتمويل، والطاقة، والتجارة، والتبادلات الثقافية، مع استمرارها في كونها صديقة وشريكة موثوقة ويمكن الاعتماد عليها في جهود التحديث الخاصة بهذه الدول.

وأشاد "وانج" بالدول العربية الثلاث لالتزامها بمبدأ صين واحدة، ودعمها للصين في حماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، ومساندتها لجهود الصين نحو إعادة التوحيد الوطني.

وشدد على أن الدعم المتبادل في حماية المصالح الأساسية يشكل الأساس التاريخي والجوهر السياسي للصداقة بين الصين والدول العربية.

وأضاف: أن دعم الدول العربية لموقف الصين المشروع بشأن مسألة تايوان يرسخ المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية ويثبت رسوخ مبدأ صين واحدة في قلوب الشعوب.

وفي سياق تعليقه على دور القمة "الصينية-العربية الثانية"، المقرر عقدها في الصين عام 2026، في صياغة العلاقات بين الصين والدول العربية، قال " إن الصين ستوظف "دبلوماسية رئيس الدولة" لتوجيه المسار نحو الأمام والارتقاء بالثقة الاستراتيجية المتبادلة إلى مستوى أعلى".

وأشار إلى أن الصين ستعمق التعاون متبادل المنفعة مع الدول العربية من خلال البناء المشترك عالي الجودة للحزام والطريق لدفع عجلة التحديث لدى الجانبين، وتعزيز السلام والاستقرار عبر نهج مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، بما يسهم في تحقيق تقدم جديد في حل القضايا الشائكة في الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الصيني وانج يي غزة بكين فلسطين

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

طريقة عمل حمص الشام
ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
