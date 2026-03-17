إنذار عاجل في محافظة الخرج.. الدفاع المدني يحذر السكان من خطر محتمل

أطلقت الدفاع المدني السعودي إنذارًا عاجلًا في محافظة الخرج، ضمن نظام الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، للتحذير من خطر محتمل دون الكشف عن طبيعته بشكل تفصيلي، في خطوة تعكس حالة الاستنفار والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات طارئة.





وبحسب بيان رسمي، تم تفعيل الإنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر، حيث تم إرسال رسائل تحذيرية للمواطنين والمقيمين داخل نطاق المحافظة، تدعوهم إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، لضمان سلامتهم في ظل الظروف الحالية.





وشدد الدفاع المدني على ضرورة التزام الهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع أهمية التوجه فورًا إلى أماكن آمنة داخل المباني، ويفضل أن تكون غرفًا داخلية بعيدة عن النوافذ أو أي مصادر خطر محتملة. كما تم التأكيد على ضرورة البقاء داخل المنازل وعدم الخروج حتى صدور تعليمات جديدة تفيد بزوال الخطر.





كما تضمنت الإرشادات الابتعاد تمامًا عن الأماكن المكشوفة أو المرتفعة مثل الأسطح والشرفات، مع تجنب الوقوف بالقرب من الزجاج أو أي عناصر قد تشكل خطورة في حال وقوع طارئ. وفي حال تواجد الأشخاص خارج المنازل، طُلب منهم التوجه سريعًا إلى أقرب مبنى آمن أو الاحتماء خلف ساتر صلب، إلى جانب الامتناع عن التجمهر أو تصوير الأحداث، لما قد يشكله ذلك من خطر إضافي.





وفيما يتعلق بالأشخاص الموجودين داخل مركباتهم أثناء تلقي التحذير، أوضح الدفاع المدني ضرورة التوقف الفوري على جانب الطريق، مع الابتعاد عن الجسور والمباني الشاهقة، والالتزام بتعليمات السلامة حتى انتهاء الحالة الطارئة. كما دعت الجهات المختصة إلى التواصل مع أرقام الطوارئ المعتمدة عند رصد أي خطر مباشر أو تطورات مقلقة.





يأتي هذا الإنذار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تكرار حوادث استهداف بعض المناطق في الخليج بطائرات مسيّرة أو صواريخ، وهو ما دفع السلطات إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع أي تهديد محتمل بسرعة وكفاءة.





ورغم عدم الإعلان رسميًا عن طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق هذا الإنذار، فإن التحرك السريع من قبل الجهات المختصة يعكس حرص السلطات السعودية على حماية الأرواح والممتلكات، واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل وقوع أي أضرار. ويبقى الالتزام بالتعليمات الرسمية هو العامل الأهم في ضمان سلامة الجميع خلال مثل هذه الظروف الطارئة



