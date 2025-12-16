قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية يجتمع مع قيادات الوزارة من الدرجات الوسطى لمتابعة سير العمل بالوزارة

فرناس حفظي

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥، مع قيادات الوزارة من الدرجات الوسطى، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة، والوقوف على مستجدات الملفات السياسية والقنصلية والإدارية.

تناول الاجتماع جوانب العمل المؤسسي داخل الوزارة، حيث أكد وزير الخارجية أهمية الدور الذي تضطلع به القيادات في الارتقاء بكفاءة الأداء بالقطاعات المختلفة، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم بما يضمن أعلى مستويات الأداء والانضباط. كما أكد الحرص على إطلاق الطاقات داخل الوزارة، وتشجيع الكوادر بمختلف مستوياتها الوظيفية على طرح آرائهم ومقترحاتهم، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي.

كما شهد الاجتماع تناول عدد من التطورات الإقليمية والدولية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية المصرية وحماية المصالح الوطنية في مختلف الدوائر العربية والأفريقية والدولية، مؤكداً ضرورة اضطلاع مختلف المستويات التنفيذية بدورها في الدفاع عن المصالح المصرية ومواصلة شرح محددات الموقف المصري في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة.

