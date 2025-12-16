وزير الخارجية الأمريكي: نثمن صداقتنا مع مملكة البحرين

أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تقدير الولايات المتحدة الكبير للصداقة مع مملكة البحرين، والتزامها بالعمل مع قادة المملكة لتعزيز السلام والفرص الاقتصادية والأمن للأجيال القادمة.



جاء ذلك في بيان أصدره روبيو لتهنئة البحرين بمناسبة يومها الوطني الـ54، ونشرته الخارجية الأمريكية اليوم.



وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة والبحرين عززتا هذا العام شراكتهما الراسخة بالفعل من خلال توسيع نطاق اتفاقية التكامل الأمني ​​الشامل والازدهار.



وأكد الوزير الأمريكي أن التزام البحرين بتعزيز التسامح والسلام لا يزال يمثل نموذجا يحتذى به في المنطقة، وتقدر الولايات المتحدة بشدة صداقتها مع مملكة البحرين، وهي ملتزمة بالعمل مع قادتها لتعزيز السلام والفرص الاقتصادية والأمن للأجيال القادمة.