"مطروح للنقاش" يسلط الضوء على إعادة هيكلة الجيش الأمريكي واستحواذات تغير قواعد البث الرقمي

سلط برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوءَ على إعادة هيكلة الجيش الأمريكي واستحواذات تغير قواعد صناعة البث الرقمي.

وتناولت حلقة اليوم من البرنامج خطةَ وزارةِ الدفاع الأمريكية بشأن إعادة هيكلة هرم القيادة العسكرية وإعادة ترتيب ميزان القوة بين قيادات الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى تأثير الاستحواذات والاندماجات الأخيرة وسيطرة الذكاء الاصطناعي على مستقبل الإعلام الرقمي وخريطة البث العالمي.

وقالت الإعلامية فيروز مكي: "خطة واسعة تدرسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الراهنة بهدف ما أسماها إعادة هيكلة قيادات الجيش الأمريكي أو هكذا جاءت في الصحف الأمريكية".

وأضافت: "في خطوة قد تغير ميزان النفوذ داخل البنتاغون وتنعكس على انتشار القوات الأمريكية حول العالم، فالخطة المقترحة تسعى إلى تقليص نفوذ بعض القيادات القتالية التقليدية وعلى رأسهم قيادات الشرق الأوسط، أوروبا، وإفريقيا، مقابل إنشاء كيانات قيادية جديدة مع توجيه التركيز نحو نصف الكرة الغربي".

وتابعت، أنّ هناك مؤيد يراها خطوة ضرورية لتعزيز السرعة والمرونة في اتخاذ القرار وآخر معارض يحذر من كلفتها الاستراتيجية وتأثيرها على النفوذ الأمريكي عالمياً.

وواصلت: "ومن إعادة هيكلة قيادات الجيش الأمريكي إلى عالم الإعلام الرقمي الذي تتسارع خلاله وتيرة الاندماجات والاستحواذات بمليارات الدولارات في الفترة الأخيرة، التي من شأنها أن تعيد رسم خريطة البث العالمي وتغير شكل الترفيه في العالم، في تحولات تمثل توقعات بإعادة رسم المشهد الإعلامي على مستوى العالم، بل وتغيير قواعد المنافسة، إلى جانب تأثير مباشر على صناعة الترفيه والمشاهدين أيضاً، وهيمنة المحتوى مدعوماً بقوة الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتوزيع".