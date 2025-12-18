الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار

أعلنت الصين، أن صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية كل تحركات التنمر الأحادية الجانب التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق دولة فنزويلا .

جاء ذلك في إتصال هاتفي جمع بين وزير الخارجية الصيني ونظيره الفنزويلي.

كما أعربت الخارجية الصينية عن دعمها لجميع الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية.

وشدد وزير الخارجية الصيني في اتصاله مع نظيره الفنزويلي على الثقة والدعم المتبادلان تقليد في العلاقات الثنائية.



