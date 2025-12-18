المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أهمية دور وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة لتشجيع السيدات على المشاركة في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥مشيراً إلى أن المرأة تلعب دوراً هاماً في الإستحقاقات الإنتخابية والتى تعكس قيم المساواة والعدالة الإجتماعية وتساهم في اشراك المرأة فى المجتمع.

واضافت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام قيام مسئولي وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالقيام بدورهن الوطنى و تشجيعهم للسيدات على المشاركة فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب.

أشارت رئيس وحدة تكافؤ الفرص الي تواجد عضوات وحدات وحدات تكافؤ بمختلف مراكز ومدن المحافظة على مدار اليوم أمام اللجان الإنتخابية لمساعدة السيدات وكبار السن وذوى الهمم في إستخراج أرقامهم داخل اللجان والكشوف الإنتخابية تيسيراً عليهم في عملية التصويت وممارسة حقوقهم الدستورية واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.