هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعين نفسه رئيسا للفريق الوزاري الذي سيحدد اختصاصات لجنة التحقيق في 7 أكتوبر

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عين نفسه رئيسا للفريق الوزاري الذي سيحدد اختصاصات لجنة التحقيق في 7 أكتوبر رغم قرار الحكومة تعيين ياريف ليفين رئيسا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيترأس بنفسه طاقم الوزراء الذي سيتولى تحديد صلاحيات لجنة التحقيق المزمع تشكيلها للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، فإن هذا الطاقم الوزاري سيكلف بوضع الإطار القانوني والسياسي لعمل لجنة التحقيق، بما في ذلك تحديد نطاق صلاحياتها، والجهات التي يمكن مساءلتها، والفترة الزمنية التي ستشملها التحقيقات، وسط مخاوف متزايدة من تدخل سياسي قد يؤثر على استقلالية اللجنة ونتائجها.

ضغوطات غير مسبوقة علي نتنياهو

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط داخلية غير مسبوقة على حكومة نتنياهو، على خلفية أحداث 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين وأسر عدد آخر، واعتبر أخطر إخفاق أمني وعسكري في تاريخ إسرائيل.



