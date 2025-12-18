قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يترأس طاقمًا وزاريًا لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر

صورة من أحداث طوفان الأقصي
صورة من أحداث طوفان الأقصي
القسم الخارجي

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيترأس بنفسه طاقم الوزراء الذي سيتولى تحديد صلاحيات لجنة التحقيق المزمع تشكيلها للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، فإن هذا الطاقم الوزاري سيكلف بوضع الإطار القانوني والسياسي لعمل لجنة التحقيق، بما في ذلك تحديد نطاق صلاحياتها، والجهات التي يمكن مساءلتها، والفترة الزمنية التي ستشملها التحقيقات، وسط مخاوف متزايدة من تدخل سياسي قد يؤثر على استقلالية اللجنة ونتائجها.

ضغوطات غير مسبوقة علي نتنياهو 

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط داخلية غير مسبوقة على حكومة نتنياهو، على خلفية أحداث 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين وأسر عدد آخر، واعتبر أخطر إخفاق أمني وعسكري في تاريخ إسرائيل. 

وقد أثار الحدث صدمة عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، وفتح الباب أمام تساؤلات حادة حول جاهزية المؤسسة الأمنية، وأداء أجهزة الاستخبارات، ومسؤولية القيادة السياسية.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت الدعوات داخل إسرائيل لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، على غرار لجان سابقة شكلت عقب حروب أو أزمات كبرى، مثل لجنة أجرنات بعد حرب 1973، ولجنة فينوجراد بعد حرب لبنان عام 2006. وترى أطراف سياسية ومعارضة أن أي لجنة تحقيق لا تتمتع باستقلالية كاملة وبصلاحيات واسعة ستكون مجرد أداة سياسية لتخفيف الضغوط عن القيادة الحالية، بدلًا من محاسبتها.

انتهامات لنتنياهو

في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات مباشرة من معارضيه بمحاولة الالتفاف على لجنة تحقيق رسمية ذات طابع قضائي، عبر الدفع نحو لجنة ذات طابع حكومي أو إداري، بما يسمح له بالتحكم في حدود التحقيق ومنع وصوله إلى قرارات سياسية حساسة اتُخذت قبل الهجوم، خاصة تلك المتعلقة بإدارة الصراع مع غزة، والتعامل مع التحذيرات الأمنية السابقة.

وتشير هآرتس إلى أن تولي نتنياهو رئاسة الطاقم الوزاري المكلف بتحديد صلاحيات اللجنة يعكس رغبته في الإبقاء على زمام المبادرة السياسية بيده، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الشعبية ضده، وتطالب عائلات القتلى والأسرى بكشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات دون استثناء.

ويأتي هذا الجدل بينما لا تزال إسرائيل تخوض حربًا مفتوحة على قطاع غزة، وسط انقسام داخلي حاد، وتراجع الثقة بالمؤسسات السياسية والأمنية، ما يجعل مسألة لجنة التحقيق واحدة من أكثر الملفات حساسية في المشهد الإسرائيلي الراهن، ليس فقط بوصفها أداة لكشف ما جرى في 7 أكتوبر، بل أيضًا باعتبارها اختبارًا لمستقبل القيادة السياسية في إسرائيل ومصير بنيامين نتنياهو نفسه.

7 أكتوبر طوفان الأقصي نتنياهو هآرتس غزة الحرب علي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

شيكوبانزا

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

ترشيحاتنا

مسابقة جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي

الفائز يحصل على 100 ألف جنيه.. ننشر شروط مسابقة جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش حقوق الطفولة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش حقوق الطفولة..السبت المقبل

د. نظير عياد مفتي الجمهورية

في اليوم العالمي للغة العربية.. المفتي : الأمة التي تُحافظ على لُغتها تحافظ على ذاتها

بالصور

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد