فى ذكري ميلاد طلعت زكريا .. ابنه يكشف عن سر خطير بعد وفاته

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان القدير طلعت زكريا، والذي يعد واحد من أهم الفنانين الكوميديين فى السينما المصرية .

الفنان طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان «حادي بادي» من بطولة الفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ونورا.

شارك طلعت زكريا في بطولة عدد كبير من الأفلام منها حريم كريم، وسيد العاطفي، وحاحا وتفاحة، وجاءنا البيان التالي، وأبو علي، لكن يعد فيلم طباخ الريس، من أشهر أعماله الفنية، كما شارك في أكثر من 172 عمل فني.

طلعت زكريا تزوج مرتين، الأولى من سيدة تدعى صباح وهي والدة نجليه عمر وإيمي، والثانية من شيرين المنزلاوي والدة هنا الزاهد .

أزمة مادية صحية ومادية:

وكان قد كشف عمر زكريا، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، إنه في عام 2019 كانت حالة والده الصحية متدهورة، وقرر بيع سيارته كي يتمكن من توفير احتياجات الأسرة، بعد عزوف البعض عن منحه أدواراً فنية بسبب مرضه، مؤكدًا أن هذا القرار المفاجئ كان بعيدًا عن أنظار الجميع، لكنه كان يعكس رغبة والده الراحل في أن يظل الأب القوي، الذي يتحمل المسئولية بكل حب وبدون تردد.

من جهتها، قالت إيمي طلعت زكريا إن والدها كان يرفض قيامهما بمساعدته في تدبير مصاريف البيت، وكان يصر على تحمل العبء بمفرده، حتى في أصعب الأوقات.

وأضافت: "مكنش عايز حد فينا يشتغل أو يساعد في مصاريف البيت ومكنش بيفرق بيننا في المعاملة".







