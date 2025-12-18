بريطانيا تفرض قيودا على 5 أفراد و19 منظمة على علاقة بروسيا



أعلنت وزارة المالية البريطانية فرض قيودا على 5 أفراد و19 منظمة كجزء من العقوبات المناهضة لروسيا.

وأضافت السلطات البريطانية شركتي "تات نفط" و"روس نفط" إلى قائمة العقوبات بحسب ماذكرت روسيا اليوم .

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 41 سفينة إضافية ضمن "أسطول الظل" الروسي.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت كايا كالاس، المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن إجراءات جديدة بخصوص "أسطول الظل" الروسي، و ذلك قبل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل.

عقوبات جديدة ضد روسيا

وقالت كالاس: "ضمن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، سنصدر اليوم قرارا بشأن سفن ما يسمى أسطول الظل. لدينا 40 سفينة إضافية، فضلا عن وسائل دعم مرتبطة بها".

كما أعلنت كايا كالاس في وقت سابق، أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش إمكانية الاستيلاء على ناقلات نفط تزعم بروكسل أنها جزء من "أسطول الظل" الروسي.