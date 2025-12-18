الفراولة بـ 40 جنيه وهتنزل لـ 20.. تعرف على أسعار الفاكهة في الأسواق

قدم برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد دياب،والإعلامية عبيدة أمير، تقرير عن أسعار الفاكهة اليوم الخميس.

وكشفت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، وأن التفاح الأحمر بسعر 90 جنيها، والأصفر 85 جنيها، والتفاح السكري إيطالي بـ 85 جنيها، وهناك أنواع تفاح بـ 65 جنيها، لآن حجمه صغير.

وأشار إلى أن الأناناس بـ 120 جنيها، والإقبال عليه ضعيف لآن سعره عالي، وأن سعر اليوسفي بسعر 22 جنيها، والبرتقال بـ 27 جنيها.

الفراولة بـ 40

ولفت إلى أن سعر الموز يسجل 32 جنيها، والعنب بـ 90 جنيها، والقشطة بـ 130 جنيها، الفراولة بـ 40 جنيها وسعرها سينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج وستصل لـ 20 جنيها والجوافة بـ 28 جنيها.