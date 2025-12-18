قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الفراولة بـ 40 جنيه وهتنزل لـ 20.. تعرف على أسعار الفاكهة في الأسواق

الفراولة
الفراولة
البهى عمرو

قدم برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد دياب،والإعلامية عبيدة أمير، تقرير عن أسعار الفاكهة اليوم الخميس.

وكشفت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، وأن التفاح الأحمر بسعر 90 جنيها، والأصفر 85 جنيها، والتفاح السكري إيطالي بـ 85 جنيها، وهناك أنواع تفاح بـ 65 جنيها، لآن حجمه صغير.

وأشار إلى أن الأناناس بـ 120 جنيها، والإقبال عليه ضعيف لآن سعره عالي، وأن سعر اليوسفي بسعر 22 جنيها، والبرتقال بـ 27 جنيها.

الفراولة بـ 40

 

ولفت إلى أن سعر الموز يسجل 32 جنيها، والعنب بـ 90 جنيها، والقشطة بـ 130 جنيها، الفراولة بـ 40 جنيها وسعرها سينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج وستصل لـ 20 جنيها والجوافة بـ 28 جنيها.

أسعار الفاكهة الفاكهة الفراولة

