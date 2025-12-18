في يومها العالمي.. الجامعة العربية ومجمع الملك سلمان يحتفيان بـ«لغة الضاد»

احتفلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وذلك في احتفالية كبرى نُظمت بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، تحت شعار: «تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها – السياق والمنجزات»، تزامناً مع الذكرى السنوية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3190) باعتماد اللغة العربية لغةً رسميةً عالمية.

وجاءت هذه الاحتفالية ثمرة تعاون استراتيجي بين الأمانة العامة والمجمع، في إطار حرصهما على إبراز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة حية وقوة ناعمة فاعلة، قادرة على استيعاب الثقافات المتعددة ومد جسور التواصل الحضاري بين الشعوب، وليس باعتبارها مجرد إرث تاريخي عريق.

وشهدت القاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة حضوراً دبلوماسياً وثقافياً رفيع المستوى، تقدمه عدد من أصحاب المعالي السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة، في دلالة واضحة على تنامي الاهتمام الدولي باللغة العربية ودورها في الحوار الحضاري العالمي.

كما تميزت الفعالية بحضور قامات دينية وثقافية بارزة، من بينهم فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، وممثل الكنيسة المصرية، والقمص تادرس دانيال أستاذ اللغة العربية بالكلية الإكليريكية اللاهوتية، إلى جانب وفد رفيع من «بيت العائلة المصرية» وعلماء الأزهر الشريف، في مشهد يعكس وحدة النسيج الوطني ويؤكد أن اللغة العربية تمثل وعاءً جامعاً للهوية الثقافية بمختلف أطيافها.

وشارك في الاحتفالية أيضاً عدد كبير من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف الجنسيات، حيث قدموا نموذجاً حياً لقدرة اللغة العربية على تجاوز الحواجز الجغرافية والثقافية، وتوحيد الفكر الإنساني رغم تنوع الألسنة والخلفيات.

وعلى الصعيد العلمي، ناقشت الفعالية أربعة محاور رئيسية تناولت مستقبل اللغة العربية، شملت استعراض خريطة تعليم العربية في الجامعات والمراكز الدولية، ورصد أبرز التحديات التي تواجه غير الناطقين بها وسبل تذليلها، إضافة إلى إبراز دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في دعم تعليم العربية ونشرها عالمياً، واستعراض المبادرات الرائدة للمؤسسات العربية، وفي مقدمتها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، في خدمة اللغة على الصعيد الدولي.

وفي ختام الاحتفالية، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هذا الحضور والتفاعل الواسع يعكسان إدراك الجامعة لمسؤوليتها القومية في صون الهوية العربية، والعمل على تقديم اللغة العربية للعالم في صورة عصرية تواكب المتغيرات الحديثة، وتليق بتاريخها العريق وآفاقها المستقبلية الواعدة.