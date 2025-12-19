فوز البرلسي والشامي في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالمحلة

كشفت نتائج الحصر العددي في دائرة أول المحلة الكبرى، عن حسم مرشح المعارضة أحمد أحمد البرلسي بمقعد الدائرة فيما فاز النائب محمود الشامي، مرشح حزب مستقبل وطن بالمقعد الآخر.

وحصل النائب أحمد البرلسي على 21752 صوتا فيما حصل محمود الشامي على 24221 صوتا.

وينضم النائب أحمد البرلسي لقائمة المرشحين المعارضين الذي فازوا في انتخابات مجلس النواب، حيث فاز النائب ضياء الدين داود عن دائرة دمياط وعبد المنعم إمام عن دائرة التجمع والشروق وإسلام أكمل قرطام عن دائرة البساتين.

وأجريت جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، على المقاعد الفردية فقط، على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الجاري في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعد فى 55 دائرة داخل 13 محافظة.

دوائر ومحافظات المرحلة الثانية التي أجرى بها انتخابات مجلس النواب

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة، تضم محافظة الدقهلية: إعادة فى دوائرها بالكامل وعددها 10 دوائر، ومحافظة الغربية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 7 دوائر، ومحافظة كفر الشيخ: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 4 دوائر، ومحافظة المنوفية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 6 دوائر، ومحافظة القليوبية: إعادة فى 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الشرقية: إعادة فى 8 دوائر من أصل 9، ومحافظة القاهرة: إعادة فى 7 دوائر من أصل 19، ومحافظة دمياط: إعادة فى دائرة واحدة، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة الإسماعيلية: إعادة فى 3 دوائر، ومحافظة السويس: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة شمال سيناء: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة جنوب سيناء: إعادة فى دائرة واحدة.