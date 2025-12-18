حصر عددي.. مرشح المؤتمر سعيد الوسيمي يتقدم بجولة الإعادة في حدائق القبة

أسفرت نتيجة الحصر العددي لصنادق دائرة حدائق القبة عن فوز مرشح حزب المؤتمر النائب سعيد الوسيمي بمقعد مجلس النواب.

و يعتبر هذا المقعد الرابع لحزب المؤتمر بمجلس النواب 2025.

وحصل حزب المؤتمر على 3 مقاعد بنظام القائمة 2025.

وأجريت جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، على المقاعد الفردية فقط، على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الجاري في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعد فى 55 دائرة داخل 13 محافظة.

دوائر ومحافظات المرحلة الثانية التي أجرى بها انتخابات مجلس النواب

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة، تضم محافظة الدقهلية: إعادة فى دوائرها بالكامل وعددها 10 دوائر، ومحافظة الغربية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 7 دوائر، ومحافظة كفر الشيخ: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 4 دوائر، ومحافظة المنوفية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 6 دوائر، ومحافظة القليوبية: إعادة فى 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الشرقية: إعادة فى 8 دوائر من أصل 9، ومحافظة القاهرة: إعادة فى 7 دوائر من أصل 19، ومحافظة دمياط: إعادة فى دائرة واحدة، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة الإسماعيلية: إعادة فى 3 دوائر، ومحافظة السويس: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة شمال سيناء: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة جنوب سيناء: إعادة فى دائرة واحدة.