الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
لافروف يصل القاهرة للمشاركة في منتدى الشراكة الروسية الأفريقية
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
تكنولوجيا وسيارات

عودة ديفندر الكلاسيكية .. بقوة 400 حصان وتصميم رياضي | صور

صبري طلبه

نجحت لاند روفر في إعادة تسليط الضوء على اسم ديفندر من زاوية مختلفة، بعد أن قدمت نسخة كلاسيكية ضمن برنامج لاند روفر كلاسيك، ظهرت بتصميم يستحضر الماضي ويعتمد في الوقت ذاته على تجهيزات حديثة وقدرات تقنية متقدمة. 

جاءت النسخة الكلاسيكية الجديدة من ديفندر لتؤكد أن التصميم التقليدي لا يعني التخلي عن القوة أو الأداء، وتخفي السيارة تحت مظهرها الكلاسيكي منظومة فنية عالية الكفاءة، ما يجعلها قادرة على تقديم تجربة قيادة قوية تضعها في موقع متقدم حتى أمام إصدارات مثل أوكتا.

منظومة دفع قوية تحت هيكل ديفندر الكلاسيكية

 

تعتمد السيارة على محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 5.0 لتر، يستطيع أن يولد قوة إجمالية تصل إلى 400 حصان، هذا المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ZF، يتضمن وضعية قيادة رياضية تتيح استجابة أسرع عند الحاجة، هذه المنظومة تمنح السيارة أداءً قويًا يتناسب مع طبيعتها الصلبة وقدراتها على الطرق الوعرة والممهدة على حد سواء.

ديفندر الكلاسيكية بتحديثات هندسية 

رغم الحفاظ على الشاسيه التقليدي الذي اشتهرت به ديفندر، خضعت السيارة لسلسلة من التحديثات الهندسية شملت نظام التعليق والمكابح وأنظمة التحكم، هذا التحديث لم يكن بهدف تغيير شخصية السيارة، بل لتحسين أدائها الديناميكي ورفع مستوى الأمان والراحة، في مزيج مدروس يجمع بين الإحساس الكلاسيكي والتقنيات الحديثة.

توفر ديفندر الكلاسيكية خيارات متعددة، ويمكن تجهيز السيارة بمقاعد ريكارو الرياضية مع خاصية التدفئة، إلى جانب مواد Ultrafabrics بألوان تشمل Khaki Green وLight Cloud وLunar، كما تتوفر خيارات جلدية فاخرة مثل Burn Sienna، إضافة إلى جلد Ebony المستخدم في إصدار أوكتا بلاك، ما يمنح السيارة طابعًا راقيًا دون الخروج عن روحها العملية.

خارجيًا، تتوفر ديفندر الكلاسيكية بمجموعة من الألوان المختارة بعناية، من بينها الأسود Narvik Black، والأزرق Sargasso Blue، والأخضر Faroe Green، إضافة إلى اللون النحاسي Petra Copper، ويتسم التصميم بالصرامة والبساطة، مع شبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات، وجنوط رياضية، وإطارات ذات نقوش بارزة وغائرة مصممة للتعامل مع مختلف أنواع التضاريس.

لاند روفر ديفندر

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

وزيرة البيئة

مشروع مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة بقوص..تفعيلاً لاستراتيجية الدولة نحو التحول الأخضر بتكلفة 400 مليون جنيه

الرهبان الفرنسيسكان

الرهبان الفرنسيسكان بالأقصر يعقدون لقاء روحيا استعدادا لعيد الميلاد بدير العائلة المقدسة

مدبولي ونظيره اللبناني

نشاط مكثف لمدبولي غدا في لبنان.. تفاصيل

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

