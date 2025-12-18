عودة ديفندر الكلاسيكية .. بقوة 400 حصان وتصميم رياضي | صور

نجحت لاند روفر في إعادة تسليط الضوء على اسم ديفندر من زاوية مختلفة، بعد أن قدمت نسخة كلاسيكية ضمن برنامج لاند روفر كلاسيك، ظهرت بتصميم يستحضر الماضي ويعتمد في الوقت ذاته على تجهيزات حديثة وقدرات تقنية متقدمة.

جاءت النسخة الكلاسيكية الجديدة من ديفندر لتؤكد أن التصميم التقليدي لا يعني التخلي عن القوة أو الأداء، وتخفي السيارة تحت مظهرها الكلاسيكي منظومة فنية عالية الكفاءة، ما يجعلها قادرة على تقديم تجربة قيادة قوية تضعها في موقع متقدم حتى أمام إصدارات مثل أوكتا.

ديفندر الكلاسيكية

منظومة دفع قوية تحت هيكل ديفندر الكلاسيكية

تعتمد السيارة على محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 5.0 لتر، يستطيع أن يولد قوة إجمالية تصل إلى 400 حصان، هذا المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ZF، يتضمن وضعية قيادة رياضية تتيح استجابة أسرع عند الحاجة، هذه المنظومة تمنح السيارة أداءً قويًا يتناسب مع طبيعتها الصلبة وقدراتها على الطرق الوعرة والممهدة على حد سواء.

ديفندر الكلاسيكية

ديفندر الكلاسيكية بتحديثات هندسية

رغم الحفاظ على الشاسيه التقليدي الذي اشتهرت به ديفندر، خضعت السيارة لسلسلة من التحديثات الهندسية شملت نظام التعليق والمكابح وأنظمة التحكم، هذا التحديث لم يكن بهدف تغيير شخصية السيارة، بل لتحسين أدائها الديناميكي ورفع مستوى الأمان والراحة، في مزيج مدروس يجمع بين الإحساس الكلاسيكي والتقنيات الحديثة.

ديفندر الكلاسيكية

توفر ديفندر الكلاسيكية خيارات متعددة، ويمكن تجهيز السيارة بمقاعد ريكارو الرياضية مع خاصية التدفئة، إلى جانب مواد Ultrafabrics بألوان تشمل Khaki Green وLight Cloud وLunar، كما تتوفر خيارات جلدية فاخرة مثل Burn Sienna، إضافة إلى جلد Ebony المستخدم في إصدار أوكتا بلاك، ما يمنح السيارة طابعًا راقيًا دون الخروج عن روحها العملية.

ديفندر الكلاسيكية

خارجيًا، تتوفر ديفندر الكلاسيكية بمجموعة من الألوان المختارة بعناية، من بينها الأسود Narvik Black، والأزرق Sargasso Blue، والأخضر Faroe Green، إضافة إلى اللون النحاسي Petra Copper، ويتسم التصميم بالصرامة والبساطة، مع شبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات، وجنوط رياضية، وإطارات ذات نقوش بارزة وغائرة مصممة للتعامل مع مختلف أنواع التضاريس.