الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
عزة عاطف

كشفت لاندروفر عن إصدار ديفندر داكار D7X-R الجديد، وهو النموذج الأكثر هيبة في عائلة ديفندر، والمصمم خصيصًا للمنافسة في بطولة World Rally-Raid Championship 2026 (W2RC)، بما فيها رالي داكار الشهير. 

يستند الإصدار إلى ديفندر أوكتا مع مجموعة من التعديلات الهادفة التي تركز على القوة والتحمل في أقسى ظروف الصحراء، ويقوده أسطورة الراليات ستيفان بيترهانسل الفائز بـ 14 لقبًا في داكار.

تحديثات خارجية جاهزة للراليات

حصلت لاندروفر D7X-R على حزمة هيكل معدلة تمنحها متانة أعلى وتبريدًا أفضل للمكونات أثناء القيادة القاسية. 

وتشمل أبرز الإضافات:

  • إطارات ضخمة قياس 35 بوصة
  • رفارف أعرض وفتحات تهوية إضافية في غطاء المحرك والمصدات.
  • مدخل هواء أكبر للطرق الرملية.
  • مصابيح LED مثبتة على السقف للقيادة الليلية.


يأتي التصميم ليلائم لوائح فئة "ستوك"، لكنه يضيف تحسينات مدروسة للسباقات الطويلة.

تعليق أقوى ومزايا خاصة.. بينها “وضع الطيران”

تستفيد السيارة من ممتصات صدمات Bilstein عالية الأداء، ومسارات أعرض، وخلوص أرضي أكبر، ما يمنحها قدرة أعلى على التعامل مع التضاريس القاسية والقفزات المتتالية.

أبرز التقنيات الجديدة هو "وضع الطيران" (Flight Mode)، وهي ميزة إلكترونية تضبط توزيع عزم الدوران تلقائيًا أثناء القفز، لضمان هبوط أكثر اتزانًا عند العودة إلى الأرض، وهي ميزة مطورة خصيصًا لظروف رالي داكار.

تحافظ لاندروفر D7X-R على محرك V8 ثنائي التوربو سعة 4.4 لتر الموجود في ديفندر أوكتا، لكنه معدل للعمل بوقود مستدام.

كما تستمر باستخدام ناقل الحركة الأوتوماتيكي 8 سرعات، مع تغيير نسبة الدفع الخلفي لتناسب الطرق الوعرة ومسارات السباق الطويلة.

تم تجريد المقصورة بالكامل واستبدال تجهيزاتها بنظام خفيف وآمن يشمل:

  • قفص حماية معدني
  • مقاعد سباق بست نقاط تثبيت
  • ألواح داخلية من ألياف الكربون
  • شاشات إضافية للملاحة وبيانات السيارة
  • مساحة خلفية مخصصة لثلاث عجلات احتياطية وأدوات الصيانة


تم تصميم الداخلية لتلائم متطلبات رالي يمتد لأكثر من 5000 كيلومتر على مدار أسبوعين.

تشارك السيارة في اختبارات ميدانية تجاوزت 6000 كيلومتر قبل انطلاق الرالي في السعودية عام 2026. 

وسيقود تشكيل لاند روفر ثلاثة أطقم، يتقدمهم:

  • ستيفان بيترهانسل / ميكا ميتج
  • روكاس باشيوسكا / أوريول فيدال
  • سارة برايس / شون بيريمان


وتنافس ديفندر في فئة "ستوك" إلى جانب طرازات مثل تويوتا لاند كروزر GR سبورت ونيسان باترول.

