الكشف عن أقوى إصدارات مرسيدس "يونيموج".. صور

اختارت مرسيدس أن تحتفي بمرور ثمانية عقود على انطلاق يونيموج بطريقة غير تقليدية، حيث تجاوزت الاكتفاء باستعراض التاريخ أو استدعاء الذكريات، واتجهت إلى إعادة تعريف هذا الاسم العريق برؤية معاصرة.

المناسبة لم تكن مجرد ذكرى سنوية، بل تحولت إلى منصة لإظهار كيف يمكن لرمز عملي صارم أن يدخل مساحة جديدة لم يُعرف بها سابقًا، مع الحفاظ على جوهره الوظيفي الصلب.

مرسيدس يونيموج

انطلاقة جديدة تعيد رسم الأيقونة يونيموج

تعاونت مرسيدس مع Hellgeth Engineering المتخصصة في التعديلات الهندسية المتقدمة، لتطوير نموذج استعراضي يضع يونيموج في قالب مختلف كليًا، هذه الشراكة لم تركز على التجميل الخارجي فقط، بل ذهبت أعمق نحو إعادة هندسة الفكرة الأساسية للمركبة، لتقديم نسخة تجمع بين القدرات الأسطورية على الطرق الوعرة ومستوى غير مسبوق من الحضور الراقي.

مرسيدس يونيموج وقفزة ميكانيكية بقوة 297 حصانًا

على الصعيد التقني، شهدت السيارة تحولًا جذريًا في منظومة الدفع، حيث تم التخلي عن المحرك الرباعي الأسطوانات التقليدي لصالح محرك ديزل سداسي الأسطوانات بسعة 7.7 لتر.

هذا التغيير رفع مستوى الأداء إلى نحو 297 حصانًا، ما منح المركبة قدرة أكبر على التعامل مع الأحمال الثقيلة والتضاريس القاسية، مدعومة بناقل حركة متعدد السرعات يضمن مرونة تشغيلية عالية في مختلف الظروف.

مرسيدس يونيموج

تصميم خارجي يعكس قوة يونيموج

من الناحية الشكلية، خرجت هذه النسخة عن الخطوط الكلاسيكية المعهودة ليونيموج، مع اعتماد جنوط قياس 20 إنش وتصميم عجلات بارزة النقوش تعزز الطابع القتالي للمركبة، كما أضيفت حزمة إضاءة LED مخصصة تمنح الواجهة حضورًا عصريًا واضحًا، دون التخلي عن الطابع الوظيفي الذي لطالما ميّز هذا الطراز.

واعتمدت السيارة مفهوم الهيكل الرباعي الأبواب، مع عتبات جانبية مرتفعة وهيكل يوحي بمتانة العربات المدرعة، المقدمة البارزة والحزمة الضوئية الممتدة تعززان الإحساس بالقوة والجاهزية، فيما تساهم الأبعاد الكبيرة في ترسيخ صورة مركبة صُممت للمهام الصعبة، ولكن بعين حديثة تراعي التوازن بين الأداء والشكل.

مرسيدس يونيموج

بهذا الطرح، ترسل مرسيدس رسالة واضحة مفادها أن يونيموج ليس مجرد ذكرى صناعية، بل منصة قابلة للتطور والتجديد، النموذج الاستعراضي لا يهدف إلى الإنتاج التجاري المباشر، لكنه يفتح الباب أمام تصور جديد لكيفية دمج الفخامة مع المركبات المتخصصة، في خطوة تعكس فهمًا عميقًا لتغير توقعات السوق دون التخلي عن الجذور.