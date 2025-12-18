قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف
شباب التايكوندو يحقق العلامة الكاملة في منافسات اليوم الأول بدورة الألعاب الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن أقوى إصدارات مرسيدس "يونيموج".. صور

مرسيدس يونيموج
مرسيدس يونيموج
صبري طلبه

اختارت مرسيدس أن تحتفي بمرور ثمانية عقود على انطلاق يونيموج بطريقة غير تقليدية، حيث تجاوزت الاكتفاء باستعراض التاريخ أو استدعاء الذكريات، واتجهت إلى إعادة تعريف هذا الاسم العريق برؤية معاصرة. 

المناسبة لم تكن مجرد ذكرى سنوية، بل تحولت إلى منصة لإظهار كيف يمكن لرمز عملي صارم أن يدخل مساحة جديدة لم يُعرف بها سابقًا، مع الحفاظ على جوهره الوظيفي الصلب.

مرسيدس يونيموج

انطلاقة جديدة تعيد رسم الأيقونة يونيموج

تعاونت مرسيدس مع  Hellgeth Engineering المتخصصة في التعديلات الهندسية المتقدمة، لتطوير نموذج استعراضي يضع يونيموج في قالب مختلف كليًا، هذه الشراكة لم تركز على التجميل الخارجي فقط، بل ذهبت أعمق نحو إعادة هندسة الفكرة الأساسية للمركبة، لتقديم نسخة تجمع بين القدرات الأسطورية على الطرق الوعرة ومستوى غير مسبوق من الحضور الراقي.

مرسيدس يونيموج وقفزة ميكانيكية بقوة 297 حصانًا 

على الصعيد التقني، شهدت السيارة تحولًا جذريًا في منظومة الدفع، حيث تم التخلي عن المحرك الرباعي الأسطوانات التقليدي لصالح محرك ديزل سداسي الأسطوانات بسعة 7.7 لتر. 

هذا التغيير رفع مستوى الأداء إلى نحو 297 حصانًا، ما منح المركبة قدرة أكبر على التعامل مع الأحمال الثقيلة والتضاريس القاسية، مدعومة بناقل حركة متعدد السرعات يضمن مرونة تشغيلية عالية في مختلف الظروف.

مرسيدس يونيموج

تصميم خارجي يعكس قوة يونيموج

من الناحية الشكلية، خرجت هذه النسخة عن الخطوط الكلاسيكية المعهودة ليونيموج، مع اعتماد جنوط قياس 20 إنش وتصميم عجلات بارزة النقوش تعزز الطابع القتالي للمركبة، كما أضيفت حزمة إضاءة LED مخصصة تمنح الواجهة حضورًا عصريًا واضحًا، دون التخلي عن الطابع الوظيفي الذي لطالما ميّز هذا الطراز.

واعتمدت السيارة مفهوم الهيكل الرباعي الأبواب، مع عتبات جانبية مرتفعة وهيكل يوحي بمتانة العربات المدرعة، المقدمة البارزة والحزمة الضوئية الممتدة تعززان الإحساس بالقوة والجاهزية، فيما تساهم الأبعاد الكبيرة في ترسيخ صورة مركبة صُممت للمهام الصعبة، ولكن بعين حديثة تراعي التوازن بين الأداء والشكل.

مرسيدس يونيموج

بهذا الطرح، ترسل مرسيدس رسالة واضحة مفادها أن يونيموج ليس مجرد ذكرى صناعية، بل منصة قابلة للتطور والتجديد، النموذج الاستعراضي لا يهدف إلى الإنتاج التجاري المباشر، لكنه يفتح الباب أمام تصور جديد لكيفية دمج الفخامة مع المركبات المتخصصة، في خطوة تعكس فهمًا عميقًا لتغير توقعات السوق دون التخلي عن الجذور.

مرسيدس يونيموج الأيقونة يونيموج مرسيدس يونيموج السيارة مرسيدس يونيموج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشيحاتنا

السفير الروسي في بغداد ألبروس كوتراشيف

سفير موسكو ببغداد : مقتل عدد من العراقيين في الحرب الروسية الأوكرانية

مقتل عالم نووي بالولايات المتحدة

داعم قوي لإسرائيل.. غموض كبير في حادثة مقتل عالم نووي بالولايات المتحدة

رئيس بوليفيا

الولايات المتحدة ترحب بإعلان رئيس بوليفيا حزمة إصلاحات اقتصادية مهمة

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد