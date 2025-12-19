الأفضل عربيًا حاليًا.. الدردير يشيد بمنتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير، بمستوى منتخب المغرب بعد التتويج بكأس العرب على حساب منتخب الأردن.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "‏المنتخب المغربي مش طبيعي والله الصف الاول ينافسون اباطرة منتخبات العالم، الصف الثاني ينافسون الكبار، الصف الثالث محققين كأس العرب".

وتابع: “وما يوقفون على اسم لاعب معين، لانهم يلعبون لعب منظومة ماهو افراد، سياسة المنتخب المغربي لكرة القدم هي الأفضل عربيًا حاليًا شغل يدرس بصراحة”.

وحصد منتخب المغرب جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر.

تتويج المغرب

نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.