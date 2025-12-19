قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيليون يدهسون فلسطينيا في نابلس
شجع منتخبك الوطني الآن| فيفا يطلق تذاكر مونديال كأس العالم 2026 بأسعار منخفضة.. تفاصيل الحجز
أذكار الصباح.. تمحو سيئاتك وتحصنك وترفع درجاتك
من بعبدا إلى البرلمان.. مدبولي يبحث مع قيادات لبنان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة
باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر
سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026| هتزيد كام
العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون
التعاون والتكامل في نهر النيل.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأفضل عربيًا حاليًا.. الدردير يشيد بمنتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

عمرو الدردير
عمرو الدردير
سارة عبد الله

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير، بمستوى منتخب المغرب بعد التتويج بكأس العرب على حساب منتخب الأردن.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "‏المنتخب المغربي مش طبيعي والله الصف الاول ينافسون اباطرة منتخبات العالم، الصف الثاني ينافسون الكبار، الصف الثالث محققين كأس العرب".

وتابع: “وما يوقفون على اسم لاعب معين، لانهم يلعبون لعب منظومة ماهو افراد، سياسة المنتخب المغربي لكرة القدم هي الأفضل عربيًا حاليًا شغل يدرس بصراحة”.

وحصد منتخب المغرب جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر.

تتويج المغرب

نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

منتخب المغرب عمرو الدردير الأردن كأس العرب

