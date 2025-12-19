قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
ميرنا رزق

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر، وذلك بمقر سينودس النيل الإنجيلي بالقاهرة،

شارك في اللقاء الأب بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بمجلس كنائس مصر، والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة العامة للمجلس، والقس يشوع يعقوب، الأمين العام للمجلس، في ضيافة القس رفعت فتحي.

التحضير للاحتفال العام للمجلس الحادي عشر

تناول اللقاء التحضير للاحتفال العام للمجلس الحادي عشر، والمزمع عقده في شهر فبراير المقبل، بحضور رؤساء الكنائس للعائلات الكنسية الخمس، من كافة الجوانب اللوجيستية، والتنظيمية، والذي سيُعقد بكلية اللاهوت الإنجيلية، بالعباسية.

تطرق الحضور إلى مناقشة الرؤى المطروحة لمسيرة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة ، والدفع برسالة المجلس على كافة الأصعدة.

واختتم الاجتماع بالصلاة، وتبادل التهاني بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية بمصر مجلس كنائس مصر اللاهوت الميلاد

