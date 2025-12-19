أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟

مع التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد بين دفء النهار وبرودة الليل، يعود إلى الواجهة مصطلح أربعينية الشتاء، وهي الفترة الأشد برودة في فصل الشتاء، والتي ارتبطت بالتراث المناخي والزراعي للمصريين القدماء، ولا تزال حاضرة في الوعي الشعبي حتى اليوم.

ما هي أربعينية الشتاء؟

تعد أربعينية الشتاء فترة تمتد لنحو 40 يومًا و40 ليلة، تبدأ تقليديًا من 25 ديسمبر وتنتهي في 2 فبراير. وقد أطلق المصريون القدماء هذا الاسم على هذه المرحلة باعتبارها ذروة الشتاء وقمة انخفاض درجات الحرارة، ووضعوا لها تقسيما دقيقا يعكس خبرتهم الطويلة في رصد الظواهر المناخية وتأثيرها على الحياة اليومية والزراعة.

تقسيم دقيق للبرد الليالي البيضاء والسوداء

قسم المصريون القدماء أربعينية الشتاء إلى مرحلتين رئيسيتين الليالي البيضاء (20 ليلة) وتتميز ببرودة جافة وصقيع واضح مع قلة السحب، وتنقسم إلى:

10 ليالٍ “كوالح”: من 25 ديسمبر إلى 3 يناير، وهي أشد فترات البرد قسوة.

10 ليالٍ “طوالح”: من 4 يناير إلى 13 يناير، وتُعرف بالبرد المُجهِد والمستمر.

أما الليالي السوداء (20 ليلة) وسميت بهذا الاسم لشدة برودتها واعتماد الناس خلالها على مواقد النار، وتنقسم إلى:

10 ليالي “موالح”: من 14 إلى 23 يناير، حيث يصبح البرد أكثر اعتيادًا.

10 ليالي “صوالح”: من 24 يناير إلى 2 فبراير، وتشهد بداية تحسن تدريجي في الطقس.

ما بعد الأربعينية تقلبات قبل نهاية الشتاء

بعد انتهاء الأربعينية، تأتي فترة تعرف باسم «العزازة»، وتمتد من 2 إلى 11 فبراير، وتمتاز بتقلبات واضحة بين البرد والدفء، ويليها ثلاث ليالٍلي شديدة البرودة تُعرف بـ«قرة العنز»، وتنتهي في 14 فبراير، وكانت تُعد قديما من أخطر فترات الشتاء، خاصة على الماشية.

أربعينية الشتاء تضرب مبكرًا هذا العام

تشهد البلاد حاليًا موجة برد شديدة بدأت مبكرًا عن موعدها المعتاد، ما دفع كثيرين للتساؤل حول دخول الأربعينية قبل أوانها وتشير التوقعات إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع تسجيل قيم تقل عن 10 درجات مئوية في معظم المناطق، خصوصًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

تحذيرات من طقس قاس ورياح باردة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تصاحب هذه الموجة رياح باردة تزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة، إلى جانب ظهور الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر الشديد، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

تأثيرات محتملة على الزراعة

يحذر المختصون من تأثيرات هذا الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة على بعض المحاصيل الزراعية، مؤكدين ضرورة اتباع الإرشادات الفنية للتعامل مع الصقيع وحماية المزروعات، لا سيما في المناطق المفتوحة والأراضي الجديدة.

لماذا تُعد الأربعينية أبرد فترات العام؟

رغم أن فصل الشتاء يبدأ فلكيًا في ديسمبر، فإن ذروة البرودة لا تتحقق إلا بعد الانقلاب الشتوي (21–22 ديسمبر)، وهو أقصر نهار وأطول ليل في السنة.

ويوضح خبراء الطقس أن الغلاف الجوي والمسطحات المائية تحتاج وقتًا لتفريغ الحرارة المختزنة من فصلي الصيف والخريف، ما يؤدي إلى تراكم البرودة خلال الأسابيع التالية، لتبلغ ذروتها خلال الأربعينية.

تقويم شعبي لا يزال حيا

تعرف أربعينية الشتاء في الثقافة الشعبية العربية باسم «المربعانية»، وهي تعبير عن تقويم مناخي دقيق ورثته الأجيال عن أسلافهم، ولا يزال يُستخدم حتى اليوم لفهم أنماط الطقس والاستعداد لأقسى أيام الشتاء.