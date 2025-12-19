مليون جنيه جوائز.. الأوقاف تعلن عن مسابقة محلية في حفظ القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن تنظيم المسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره، وفهم معانيه، ومعرفة أسباب النزول، لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦م، وذلك في إطار العناية بالقرآن الكريم، وتكريم حفظته.
وتشمل المسابقة عدة فروع، وذلك على النحو التالي :
أولاً:- فروع المسابقة وجوائزها.
• الفرع الأول:- حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده و تفسيره، وفهم معانيه (لغير الأئمة والوعاظ وأعضاء هيئة التدريس)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن ( ٤٠ ) عاماً، بإجمالي جوائز لهذا الفرع (٢٠٠) ألف جنيه، موزعة على (١٥)فائزاً، كالتالي:
- الأول : ٣٥ ألف جنيه .
- الثاني : ٣٠ ألف جنيه .
- الثالث : ٢٥ ألف جنيه .
- الرابع : ٢٠ ألف جنيه .
- الخامس: ١٥ ألف جنيه.
- من السادس إلى العاشر : ١٠ آلاف جنيه لكل فائز .
- من الحادي عشر إلى الخامس عشر ٥ آلاف جنيه لكل فائز .
• الفرع الثاني:- حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم معانيه مع معرفة أسباب النزول من (كتاب الإمام السيوطي)، (للأئمة والوعاظ وأعضاء هيئة التدريس) ، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن (٤٠) عامًا، بإجمالي جوائز لهذا الفرع (١٧٥) ألف جنيه، موزعة على (١٠) فائزين ، وهم كالتالي:
- الأول : ٣٥ ألف جنيه .
- الثاني : ٣٠ ألف جنيه .
- الثالث : ٢٥ ألف جنيه .
- الرابع : ٢٠ ألف جنيه .
- الخامس: ١٥ ألف جنيه.
- من السادس إلى العاشر : ١٠ آلاف جنيه لكل فائز .
• الفرع الثالث :- حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده( للناشئة) بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن (١٥) سنة، بإجمالي جوائز لهذا الفرع (١٧٥) ألف جنيه، موزعة على (١٠) فائزين، وهم كالتالي:
- الأول : ٣٥ ألف جنيه .
- الثاني : ٣٠ ألف جنيه .
- الثالث : ٢٥ ألف جنيه .
- الرابع : ٢٠ ألف جنيه .
- الخامس: ١٥ ألف جنيه.
- من السادس إلى العاشر : ١٠ آلاف جنيه لكل فائز .
• الفرع الرابع:- حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده، ( لذوي الهمم) بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن (۳۰) عاما، بإجمالي جوائز لهذا الفرع (١٧٥) ألف جنيه، موزعة على (١٠) فائزين، وهم كالتالي:
- الأول : ٣٥ ألف جنيه .
- الثاني : ٣٠ ألف جنيه .
- الثالث : ٢٥ ألف جنيه .
- الرابع : ٢٠ ألف جنيه .
- الخامس: ١٥ ألف جنيه.
- من السادس إلى العاشر : ١٠ آلاف جنيه لكل فائز .
• الفرع الخامس:- حفظ القرآن الكريم كاملاً مع إجادة القراءات السبع من طريق الشاطبية، ويشترط ألا يزيد السن عن (٤٥) عاماً وقت الإعلان، بإجمالي جوائز (١٧٥) ألف جنيه، موزعة على (١٠) فائزين كالتالي:-
- الأول : ٣٥ ألف جنيه .
- الثاني : ٣٠ ألف جنيه .
- الثالث : ٢٥ ألف جنيه .
- الرابع : ٢٠ ألف جنيه .
- الخامس: ١٥ ألف جنيه.
- من السادس إلى العاشر : ١٠ آلاف جنيه لكل فائز .
• الفرع السادس:- حفظ نصف القرآن الكريم وتجويده للعاملين بالأوقاف للجنسين من غير الأئمة وباحثي الدعوة والمفتشين والقيادات الدينية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن (٤٥) عامًا، بإجمالي جوائز لهذا الفرع ( ١٠٠) ألف جنيه، موزعة على (١٠) فائزين كالتالي:
- الأول: ٢٥ ألف جنيه .
- الثاني: ٢٠ ألف جنيه .
- الثالث: ١٥ ألف جنيه .
- الرابع: ١٠ آلاف جنيه.
- من الخامس إلى العاشر : ٥ آلاف جنيه لكل فائز ..
علمًا بأن المسابقة مفتوحة للجنسين
ثانيًا : شروط المسابقة:-
- ألا يكون المتسابق ممن تأهلوا للنهائيات في مسابقة دولة التلاوة.
- ألا يكون من القراء المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون.
- ألا يكون المتسابق قد سبق له الفوز بجائزة مالية (أصلية، أو تشجيعية) قبل ذلك في المسابقات المحلية، أو في المسابقات العالمية السابقة.
- يتم استبعاد من لم تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة.
- يتم الإعلان عن المسابقة من خلال المنصة الرقمية لوزارة الأوقاف وكذلك الموقع الرسمي للوزارة والمديريات الإقليمية والمساجد.
وعلى الراغبين في المشاركة بهذه المسابقة التقدم من هنا ، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ نشر الإعلان.