أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
توك شو

وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
البهى عمرو

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنهم سعداء باستضافة مصر للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدرعبد العاطي، أن هناك تعاون كبير بين مصر وروسيا، وأنه يتم العمل على زيادة حزمة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن العام الماضي زاد التبادل التجاري 3 مليار دولار، بنسبة زيادة 31% مقارنة بعام 2023.

وأوضح أن الرئيس السيسي والرئيس بوتين ناقشا سبل تعزيز سلاسل الأمداد بين البلدين.

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري.

لافروف يصل القاهرة


وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن الاجتماع من المقرر أن يجمع وزراء خارجية ورؤساء وزراء ورؤساء الهيئات التنفيذية لجمعيات التكامل في أفريقيا.

وأضافت "سبوتنيك" أن المؤتمر سيناقش تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة والفعاليات الروسية الأفريقية الرفيعة المستوى وسيحدد الوزراء الخطوات الإضافية لتطوير الشراكة الروسية الأفريقية المتعددة الأوجه وتعزيز طابعها الاستراتيجي، مع التركيز على عدد من القضايا.


 

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

