وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنهم سعداء باستضافة مصر للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدرعبد العاطي، أن هناك تعاون كبير بين مصر وروسيا، وأنه يتم العمل على زيادة حزمة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن العام الماضي زاد التبادل التجاري 3 مليار دولار، بنسبة زيادة 31% مقارنة بعام 2023.

وأوضح أن الرئيس السيسي والرئيس بوتين ناقشا سبل تعزيز سلاسل الأمداد بين البلدين.

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري.

لافروف يصل القاهرة



وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن الاجتماع من المقرر أن يجمع وزراء خارجية ورؤساء وزراء ورؤساء الهيئات التنفيذية لجمعيات التكامل في أفريقيا.

وأضافت "سبوتنيك" أن المؤتمر سيناقش تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة والفعاليات الروسية الأفريقية الرفيعة المستوى وسيحدد الوزراء الخطوات الإضافية لتطوير الشراكة الروسية الأفريقية المتعددة الأوجه وتعزيز طابعها الاستراتيجي، مع التركيز على عدد من القضايا.



