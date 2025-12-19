أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هذا الفيديو السبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال| شاهد



تتصدر والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة بسبب التصريحات المثيرة لها.

وفي آخر مداخلة لها ببرنامج “بالأصول” على قناة الشمس 2، ادعت خلالها حيازتها سلاحًا ناريًا مرخصًا منذ نحو 18 عامًا، ملوحة باستخدامه ضد إبراهيم طنطاوي، المحامي الخاص بالمتهم أيمن حجاج، وصديقة ابنتها علياء سلامة.

و ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ماجدة الحشاش، 60 عامًا والدة الإعلامية شيماء جمال ، بسبب تصريحها بحيازة سلاح ناري وتهديدها باستخدامه ضد صديقة ابنتها ومحام.

وأسفرت التحريات، عن أن المتهمة مقيمة في شارع العروبة – المريوطية – الطالبية، وسبق اتهامها في 5 قضايا متنوعة ما بين سرقة وضرب وآداب عامة بدوائر أقسام ومراكز منشأة القناطر والمعادي وعابدين، كان آخرها القضية رقم 10297 لسنة 2001 جنح المعادي "آداب عامة".

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.65 جنيه للبيع و47.51 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.86 جنيه للبيع، و55.70 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.75 جنيه للبيع، 63.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.97 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

أطعمة تقوي المناعة..كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟



قالت بسمة حمدي، استشاري التغذية العلاجية، إن انتشار الفيروسات ونزلات البرد خلال فصل الشتاء يتطلب التركيز على تقوية الجهاز المناعي باعتباره خط الدفاع الأول عن الجسم، موضحة أن الوقاية تعتمد بشكل أساسي على عنصرين لا غنى عنهما هما التغذية السليمة والراحة الجيدة، دون الحاجة إلى تغيير جذري في أسلوب الحياة أو اتباع أنظمة غذائية قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

وأضافت حمدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح جديد"، الذي يعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن البروتين يُعد عنصرًا أساسيًا في بناء الأجسام المناعية، سواء البروتين الحيواني الموجود في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، أو البروتين النباتي المتوافر في البقوليات مثل الفول والحمص.

وأشارت إلى أهمية فيتامين «سي» في دعم المناعة، والمتوافر في البرتقال والجوافة والكيوي والبروكلي، إلى جانب عنصر الزنك الذي يدخل في تكوين خلايا «T cells» المسؤولة عن الدفاع الأول ضد الفيروسات، ويتوافر في اللحوم الحمراء والكبدة والدواجن والبقوليات والمكسرات.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-12-2025



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الجمعة

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4945 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5770 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6594 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46160 جنيها.



وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنهم سعداء باستضافة مصر للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدرعبد العاطي، أن هناك تعاون كبير بين مصر وروسيا، وأنه يتم العمل على زيادة حزمة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن العام الماضي زاد التبادل التجاري 3 مليار دولار، بنسبة زيادة 31% مقارنة بعام 2023.

وأوضح أن الرئيس السيسي والرئيس بوتين ناقشا سبل تعزيز سلاسل الأمداد بين البلدين.

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري.

مستمرة على مدار 77 عامًا.. وزير الخارجية يتحدث عن لقائه بنظيره الروسي بشأن غزة

أكد وزير الخارجية بدرعبد العاطي، أن الأوضاع الراهنة في فلسطين لا يمكن أن تسير على هذا الحال، وأن الأوضاع الفلسطينية على مدار 77 عامًا غير مستقرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه يعرب عن المواقف التي تتخذها روسيا، وأنه تم الاتفاق على أن الأوضاع في غزة لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل بأي حال من الأحوال.

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري.

مدبولي: صندوق النقد بالنسبة لشعوبنا ضيف ثقيل



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان، إن صندوق النقد بالنسبة لـ شعبونا ضيف ثقيل، وأن البعض يقول أنه يفرض شروطا على الدولة.

ولفت إلى أن التجرية التي تمت في مصر، كان وفق برنامج قامت الحكومة على وضعها، وبعد ذلك تم التفاوض على تنفيذها، فالبرنامج الذي تم في مصر هو من الحكومة.

وأشار إلى أن أي دولة تتعاملمع صندوق النقد عليها أن تضع البرنامج ثم بعدذلك تذهب لـ الصندوق من أجل التفاوض.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، صباح اليوم بمقر السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، جلسة مباحثات موسّعة؛ لبحث عددٍ من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بحث سُبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على جميع الأراضي اللبنانية، وكذا تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.



احذروا الشبورة.. تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة بالقاهرة في الليل تسجل 10 درجات، و7 درجات في المدن الجديدة.

ولفتت إلى أن مصادر الكتل الهوائية منخفضة، وأن الأجواء في فترة الليل شديدة البرودة وأنه على الجميع توخي الحذر من الانخفاضات المستمرة لمنتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية، وأن درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى تسجل من 20 لـ 21 درجة، وأن البلاد تشهد شبورة مائية في الساعات الصباحية، ولذلك على الجميع الحذر في أثناء السير.



الحمصاني: الحكومة تمنح تيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية وتحويل بعض المنشآت السكنية لفندقية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيادة عدد الغرف الفندقية جزء أساسي من عملية التطوير، والحكومة أكدت خلال الاجتماع أنها تمنح العديد من التيسيرات، وما زالت في نقاش مستمر مع المستثمرين السياحيين في حالة وجود أي رغبة لمزيد من التطوير.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على شاشة "إكسترا نيوز"، أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا قرار تحويل بعض المنشآت السكنية إلى فندقية، من خلال تيسير الإجراءات وتيسير الاعتمادات والرسوم، مشيرًا إلى أن الدولة لديها إدراك كامل بأن زيادة عدد الغرف الفندقية أو تحويل المنشآت السكنية إلى فندقية هدف أساسي خلال المرحلة المقبلة.