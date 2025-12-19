قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أطعمة تقوي المناعة..كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟

الإنفلونزا
الإنفلونزا
البهى عمرو

قالت بسمة حمدي، استشاري التغذية العلاجية، إن انتشار الفيروسات ونزلات البرد خلال فصل الشتاء يتطلب التركيز على تقوية الجهاز المناعي باعتباره خط الدفاع الأول عن الجسم، موضحة أن الوقاية تعتمد بشكل أساسي على عنصرين لا غنى عنهما هما التغذية السليمة والراحة الجيدة، دون الحاجة إلى تغيير جذري في أسلوب الحياة أو اتباع أنظمة غذائية قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

وأضافت حمدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح جديد"، الذي يعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن البروتين يُعد عنصرًا أساسيًا في بناء الأجسام المناعية، سواء البروتين الحيواني الموجود في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، أو البروتين النباتي المتوافر في البقوليات مثل الفول والحمص.

وأشارت إلى أهمية فيتامين «سي» في دعم المناعة، والمتوافر في البرتقال والجوافة والكيوي والبروكلي، إلى جانب عنصر الزنك الذي يدخل في تكوين خلايا «T cells» المسؤولة عن الدفاع الأول ضد الفيروسات، ويتوافر في اللحوم الحمراء والكبدة والدواجن والبقوليات والمكسرات.

وأكدت استشاري التغذية العلاجية أن مضادات الأكسدة تلعب دورًا مهمًا في مقاومة الالتهابات، وهي موجودة في التوت والخضروات ومعظم أنواع الفاكهة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية شرب كميات كافية من المياه. وعن الفرق بين فيتامين «سي» من الفاكهة أو الأقراص الفوارة،

أوضحت أن الجسم يستفيد من الفيتامين في الحالتين، لكن الحصول عليه من الفاكهة الطازجة يكون أفضل لاحتوائها أيضًا على الألياف والمعادن وعناصر غذائية أخرى تدعم الصحة العامة وتعزز كفاءة الجهاز المناعي.

https://www.youtube.com/shorts/vZIoj-4Mo2M

المناعة التغذية العلاجية الإنفلونزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الفنانة نورهان

أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب

ترشيحاتنا

فيلم الست

إيرادات السينما المصرية أمس | مني زكي الأولى .. والسلم والثعبان الثالث

بوسي

ظهور لافت لـ بوسي عبر إنستجرام

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد