حابس الشروف: الدعم الإقليمي لمصر والأردن ساهم في تثبيت الفلسطينيين بأرضهم

أكد حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، على أهمية التمسك بالأرض والهوية الوطنية للفلسطينيين، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يمتلك تجربة مريرة من عمليات التهجير السابقة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الإقليمي، سواء من مصر في غزة أو الأردن في الضفة، كان عاملاً أساسياً في تشجيع الفلسطينيين على البقاء في أرضهم، رغم تعرضهم لسياسات الأرض المحروقة والتجويع والقتل المستمر وتدمير البنية التحتية والمستشفيات.

وأردف، أن الأمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة يمد الفلسطينيين بالحافز لمواجهة الظروف الصعبة والبقاء ثابتين على أراضيهم.

وأشار الشروف إلى الدور الحيوي للعائلة في فلسطين، موضحاً أن العائلة الفلسطينية الممتدة تؤازر أفرادها في جميع الظروف.

وقال إن المساعدات الثنائية بين العائلات، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، تلعب دوراً كبيراً في تثبيت موقف الفلسطينيين الوطني، حيث يتم توزيع الطعام والشراب على كافة أفراد العائلة والجيران، وتشجيعهم على الثبات في أرضهم، حتى في حالات المجاعة والجوع.