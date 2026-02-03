قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يكشف عن خطة لبناء احتياطي استراتيجي للمعادن الحيوية بـ12 مليار دولار
هل ترفع الأعمال في النصف من شعبان اليوم؟.. 7 حقائق عليك معرفتها
حابس الشروف: الدعم الإقليمي لمصر والأردن ساهم في تثبيت الفلسطينيين بأرضهم
لإصلاح أساليب الشرطة.. أمريكا تعتمد كاميرات الجسم لضباط إنفاذ القانون
بوابة الأزهر.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026
الإفتاء ترد على المشككين في فضل ليلة النصف من شعبان
على خطى أوروبا.. أوكرانيا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن لشهر شعبان
مواعيد مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري والقناة الناقلة
ترامب يحذر أوروبا: لدينا أفضل المعدات العسكرية ونبيعها للناتو
إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
حابس الشروف: الدعم الإقليمي لمصر والأردن ساهم في تثبيت الفلسطينيين بأرضهم

عادل نصار

أكد حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، على أهمية التمسك بالأرض والهوية الوطنية للفلسطينيين، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يمتلك تجربة مريرة من عمليات التهجير السابقة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الإقليمي، سواء من مصر في غزة أو الأردن في الضفة، كان عاملاً أساسياً في تشجيع الفلسطينيين على البقاء في أرضهم، رغم تعرضهم لسياسات الأرض المحروقة والتجويع والقتل المستمر وتدمير البنية التحتية والمستشفيات.

وأردف، أن الأمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة يمد الفلسطينيين بالحافز لمواجهة الظروف الصعبة والبقاء ثابتين على أراضيهم.

وأشار الشروف إلى الدور الحيوي للعائلة في فلسطين، موضحاً أن العائلة الفلسطينية الممتدة تؤازر أفرادها في جميع الظروف.

وقال إن المساعدات الثنائية بين العائلات، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، تلعب دوراً كبيراً في تثبيت موقف الفلسطينيين الوطني، حيث يتم توزيع الطعام والشراب على كافة أفراد العائلة والجيران، وتشجيعهم على الثبات في أرضهم، حتى في حالات المجاعة والجوع.

