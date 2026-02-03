هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض.. مع حلول اليوم الثالث والأخير من الأيام البيض من شهر شعبان، يتساءل الكثير عن حكم صيام يوم واحد من الأيام البيض.

وفى هذا السياق قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز صيام يوم واحد فقط من الأيام البيض.

وتابعت: لكن المسلم الذي يكتفي بيوم واحد فقط لن يحصل على نفس الأجر الذي يحصل عليه من يصوم الأيام الثلاثة كاملة.

وأشارت إلى أنه في حالة إذا فات المسلم صيام أحد أيام هذه الأيام البيض، يمكنه تعويضه بصيام يوم آخر من نفس الشهر الهجري، مُستدلة في ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال: "لا أبالي من أي أيام الشهر صمت"، مما يعني أن الصيام ليس محصورًا في الأيام المحددة، بل يمكن توزيعه على أيام أخرى من الشهر.

الأيام البيض

وبينت أن الأيام البيض هى (13 و14 و15 من كل شهر هجري)،وهى سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: "أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" (رواه متفق عليه). وهذا الحديث يُظهر فضل صيام الأيام الثلاثة في كل شهر هجري.

حكم صيام الأيام البيض متفرقة

وأضافت دار الإفتاء أنه ليس من الضروري أن تكون الأيام البيض متتالية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام الثلاثة في بعض الأحيان بشكل متفرق، وبالتالي لا يشترط تتابع الأيام.

موعد الأيام البيض

وفقًا للتقويم الهجري لعام 1447هـ، فإن الأيام البيض لشهر شعبان في عام 2026 ستصادف:

الأحد 1 فبراير 2026م (13 شعبان).

الإثنين 2 فبراير 2026م (14 شعبان).

الثلاثاء 3 فبراير 2026م (15 شعبان).

وقد أوضح العلماء أن صيام هذه الأيام يعد سنة مؤكدة لما لها من فضل عظيم في تكفير الذنوب ورفع الحسنات، حيث كان النبي ﷺ يحرص على صيام ثلاثة أيام من كل شهر هجري.



فضل الدعاء في الأيام البيض

الدعاء هو عبادة تعكس التوكل الكامل على الله، وتُظهر افتقار العبد إلى خالقه في كل صغيرة وكبيرة، وفي الأيام البيض، تزداد أهمية الدعاء لما لهذه الأيام من بركة واستجابة.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة." وأكد أن الدعاء يفتح أبواب الرحمة ويمنح العبد شعورًا بالطمأنينة والراحة النفسية.