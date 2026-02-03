وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل

في إطار استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض المنتجات والسلع الغذائية، والذي يهدف إلى توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.



وخلال الافتتاح، وجّه وزير الزراعة بتطبيق حزمة تخفيضات فورية إضافية داخل المعرض، شملت خفض سعر طبق بيض المائدة ليصل إلى 105 جنيهات بدلًا من 110 جنيهات، وطرح البطاطس بسعر 4 جنيهات للكيلو بدلًا من 6 جنيهات، إلى جانب توفير اللحوم البلدية بسعر تنافسي يبلغ 280 جنيهًا للكيلو.

إتاحة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع

وأكد علاء فاروق أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص الدولة على إتاحة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار يرجع إلى تقليل حلقات التداول والوساطة، وتوفير المنتجات مباشرة من المزرعة إلى المعرض، بما ينعكس على خفض السعر النهائي للمستهلك.

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة ليصل عددها إلى نحو 1000 منفذ بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية، فضلًا عن المناطق البعيدة والنائية. وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التموين والمحافظين لافتتاح معارض جديدة خلال الأيام المقبلة في باب الشعرية، والمطرية، ومنشية ناصر، والقناطر الخيرية، والإسكندرية، ومطروح، والقاهرة الجديدة، والجيزة.

وشدد الوزير على ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وبيض المائدة بأسعار التكلفة طوال شهر رمضان، في ظل زيادة الطلب على البروتين، مطالبًا الجهات التابعة للوزارة بالالتزام بهوامش ربح منخفضة، مع التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفير كميات إضافية بالمناطق والمدن الجديدة.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن إقامة المعرض تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للاستعداد المبكر لشهر رمضان، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية