أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
كواليس فشل صفقة انضمام نجم الدوري العراقي إلى الأهلي

محمد سمير

يسعى مسؤولو النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم ملف الصفقة الشتوية السابعة والأخيرة، من خلال محاولة التعاقد مع اللاعب العراقي مصطفى قابيل، نجم فريق أربيل، وتسجيله ضمن فئة تحت السن، عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقده.

وقال محمود عزيز، عضو مجلس إدارة نادي أربيل العراقي، في تصريحات تليفزيونية، إن اهتمام الأهلي بلاعبي ناديه محل تقدير كبير، إلا أن الإدارة متمسكة باستمرار مصطفى قابيل، في ظل أهميته الفنية الكبيرة داخل الفريق.

وأوضح أن اللاعب يرتبط بعقد رسمي مع أربيل يمتد حتى صيف 2027، ما يجعل فكرة رحيله في الوقت الحالي أمرًا بالغ الصعوبة.

وأشار عزيز إلى أن هناك اتصالات ومفاوضات جرت بالفعل بين الناديين، إلا أن إدارة أربيل رفضت العرض المقدم من النادي الأهلي، بسبب الحاجة الملحة لخدمات اللاعب، الذي يُعد من أبرز المواهب المؤثرة في صفوف الفريق.

وأضاف أن عقد قابيل يتضمن شرطًا جزائيًا، لكنه مشروط بموافقة جميع الأطراف، مؤكدًا أن تفعيله بشكل منفرد غير مطروح على الاطلاق، واصفًا الأمر بالمستحيل في الوقت الراهن.

وكشف عضو مجلس إدارة النادي العراقي، زيارة وفد رسمي من النادي الأهلي إلى العراق، حيث عُقدت جلسة مع رئيس نادي أربيل، إلى جانب اجتماع مع والد اللاعب، إلا أن هذه التحركات لم تنجح في تغيير موقف النادي أو رغبة اللاعب في الاستمرار.

واختتم عزيز تصريحاته بالتأكيد على أن مصطفى قابيل يُعد أحد أبناء نادي أربيل، ويتمسك بالبقاء في صفوف الفريق خلال هذه المرحلة، نظرًا لارتباطه القوي بالنادي وجماهيره، التي تُكن له تقديرًا خاصة لما يتمتع به من أخلاق عالية وشخصية محبوبة، مشددًا على أن اللاعب لن يرحل عبر الشرط الجزائي أو يغادر بهذه الطريقة تحت أي ظرف.

