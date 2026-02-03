رسميا.. رين الفرنسي يضم جوهرة المغرب

أعلن نادي ستاد رين الفرنسي تعاقده مع المهاجم المغربي الواعد ياسر زابيري خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، في خطوة تهدف إلى سد الفراغ الهجومي الذي خلفه رحيل قادر ميتي إلى الدوري السعودي.

وأعلن النادي الفرنسي ضم اللاعب بعقد طويل يمتد حتى صيف عام 2029، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي فاماليكاو البرتغالي، ليبدأ زابيري فصلًا جديدًا في مسيرته داخل منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء اختيار رين لزابيري نتيجة تألقه اللافت على الساحة الدولية مع منتخب المغرب للشباب، حيث قدم أداءً استثنائيًا في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، وكان أحد أبرز نجومها بفضل فاعليته الهجومية وقدرته على الحسم في المباريات الكبرى.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا خطف الأضواء في المونديال بعدما تصدر قائمة الهدافين وأسهم بشكل مباشر في تتويج المنتخب المغربي باللقب، خاصة بعد تألقه في المباراة النهائية، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية.

وقبل انتقاله إلى فرنسا، خاض زابيري تجربة ناجحة في الدوري البرتغالي مع فاماليكاو، حيث أظهر تطورًا ملحوظًا على المستوى الفني، ما عزز قناعته بخوض تحدٍ جديد في أحد الدوريات الكبرى.

ويعول رين على الصفقة الجديدة ضمن مشروعه القائم على الاستثمار في المواهب الشابة، في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا خلال المواسم المقبلة.

ويمثل انتقال زابيري إلى رين خطوة محسوبة في مسيرته، بعدما فضّل مواصلة مشواره في أوروبا رغم تلقيه عروضًا مغرية من خارج القارة، إيمانًا منه بأهمية التطور المستمر والطموح في تمثيل المنتخب المغربي مستقبلًا.