قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور يناير 2026 بنسبة نجاح 87,89%
مستشار خامنئي: أي مفاوضات ستكون محصورة بالنووي.. ونحذر من استهداف المرشد
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
ولاء خنيزي

يترقب عشاق كرة القدم المصرية دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026 لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بين النادي الأهلي مع  البنك الأهلي، حيث سيقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الظهور الأخير للفريقين في المسابقة

تحظى مواجهة الليلة بندية وتكافؤ كبير كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة إذ يدخل الأهلي المباراة بعد فوز مهم على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر ظهور له ببطولة الدوري بينما حقق البنك الأهلي انتصارًا ثمينًا على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة نفسها.

موقف الأهلي والبنك الأهلي في جدول الدوري

خاض الأهلي 13 مباراة في الدوري جمع خلالها 26 نقطة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر مواجهة واحدة وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا.

وفي المقابل خاض البنك الأهلي 14 مباراة في الدوري جمع خلالها 20 نقطة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

الأوراق الرابحة في صفوف الأهلى

يضع توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آمالًا عريضة على تألق نجومه تريزيجيه ومروان عثمان وأشرف بن شرقى ومحمد هاني من أجل تحقيق الانتصار والاستمرار في الحفاظ على درع الدوري داخل الخزائن الحمراء للموسم الثالث على التوالي فيما يستمر غياب إمام عاشور نجم خط وسط الفريق تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الموقعة عليه بسبب تخلفه عن رحلة السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

الأوراق الرابحة في صفوف البنك الأهلي

يعول أيمن الرمادي المدير الفني للبنك الأهلي على مجموعة من لاعبيه المتألقين وفي مقدمتهم أسامة فيصل وقفة ومصطفى شلبي وأحمد ياسر ريان ويسرى وحيد وأحمد رضا وياو أنور ومحمود الجزار من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري ويسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي البنك الأهلي النادي الأهلي نادي البنك الأهلي مباراة النادي الأهلي مباراة الأهلي والبنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

ترشيحاتنا

داليا البحيري

بعد جدل عملية التجميل.. داليا البحيري تتألق بجلسة تصوير شبابية مبهرة

مشهد مؤلم بعد لقاء اب لابنته بعد 11 عاما

يا أسماء أنا أبوكي وبيضربوني.. مشهد مؤلم من محاولة أب لقاء ابنته

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

بالصور

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد