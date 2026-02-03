قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
تحذيرات عاجلة من الأرصاد خلال ساعات.. ما الذي يحدث في الطقس؟
بدء مقابلات المرشحين للدفعة الثالثة من مبادرة «1000 مدير مدرسة»
رمضان 2026 فلكيًا.. موعد أول أيام الصيام واستطلاع الهلال في مصر
في أولى جلسات المحاكمة.. أسرة أطفال المنوفية: الإعدام هيريح قلوبنا
اقتصاد

وول ستريت تصعد بعد قفزة مفاجئة في نشاط المصانع الأمريكية

الاسهم
الاسهم
وكالات

ارتفعت الأسهم الأميركية بعد أن عززت بيانات قوية عن نشاط المصانع التفاؤل حيال أداء الشركات، فيما هدأت وتيرة الخسائر في الذهب والفضة بعد موجة هبوط حادة. في المقابل، تراجعت السندات، وسجل الدولار أكبر مكاسب له خلال يومين منذ أبريل.

أغلق مؤشر "إس آند بي 500" قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، مع تصدر القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية المكاسب، في ظل توسع نشاط التصنيع بأسرع وتيرة منذ 2022. وارتفع مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة بنسبة 1%.

وبينما انخفض الذهب، فإنه قلّص خسائر حادة سجلها في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت أسعار النفط مع تلاشي علاوات المخاطر الجيوسياسية بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن واشنطن تجري محادثات مع إيران.

بعد ما يقرب من عام من الانكماش، يُعد الارتفاع المرتبط بالطلب في نشاط المصانع خبراً مرحباً به. إذ إن تحقيق نمو مستدام من شأنه أن يوفر طمأنينة بأن قطاع التصنيع بدأ يتعافى بعد ركوده خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال برايان جاكوبسن من "أنكس ويلث مانجمنت": "يبدو أن نشاط التصنيع بدأ يخرج من شتاء بارد. لقد رأينا مؤشرات حياة من قبل، قبل أن يتراجع التصنيع مجدداً، لكن مع نمو الطلبات الجديدة، ربما يكون هذا التعافي حقيقياً".

وول ستريت المصانع المصانع الأميركية الأسهم الأميركي الأسهم الشركات

