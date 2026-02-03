الملاذ الآمن.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي

عيار الذهب سعر الذهب

الاونصة 17551.50 ريال

الجنيه الذهب 3950.00 ريالا

الأونصة بالدولار 4680.21 دولار

الذهب في السوق السعودي

يعد الذهب من أكثر الملاذات الآمنة التي تحظى باهتمام واسع داخل السعودية، سواء لأغراض الاستثمار أو الادخار أو المقبلين على الزواج، حيث تتغير الأسعار يوميًا وفقًا للتطورات العالمية في البورصات وحركة الدولار.