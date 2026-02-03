قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
منتخب مصر لكرة الصالات يواجه كاب فيردي اليوم في تصفيات أمم أفريقيا

محمد سمير

يلتقي منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة نادر رشاد، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، منتخب كاب فيردي، فى ذهاب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026.

واستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي على تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة الصالات، وذلك في إطار خطة التطوير استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم.

قائمة منتخب الصالات

وضمت القائمة 14 لاعباً هم: أنس خالد، أحمد فكري، جمال عيد الناصر، خالد يسري، إبراهيم السيد، علاء عيسى، محمد جمال، محمد مصطفى، أحمد علي، فادي أشرف، عصام علاء، عبد الرحمن محمد، أحمد مصطفى، يوسف النبراوي.

وتقام مباراة العودة على استاد القاهرة الدولي (صالة 2) يوم 8 فبراير الجاري ، في تمام السابعة مساءً.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المساعد ليجمع بين الخبرة الفنية والتخصص، حيث ضم كلاً من: المعتز بالله سامي: مدرباً عاماً، أيمن عبد الرحمن: مدرباً لحراس المرمى.

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

