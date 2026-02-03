منتخب مصر لكرة الصالات يواجه كاب فيردي اليوم في تصفيات أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة نادر رشاد، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، منتخب كاب فيردي، فى ذهاب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026.

واستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي على تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة الصالات، وذلك في إطار خطة التطوير استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم.

قائمة منتخب الصالات

وضمت القائمة 14 لاعباً هم: أنس خالد، أحمد فكري، جمال عيد الناصر، خالد يسري، إبراهيم السيد، علاء عيسى، محمد جمال، محمد مصطفى، أحمد علي، فادي أشرف، عصام علاء، عبد الرحمن محمد، أحمد مصطفى، يوسف النبراوي.

وتقام مباراة العودة على استاد القاهرة الدولي (صالة 2) يوم 8 فبراير الجاري ، في تمام السابعة مساءً.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المساعد ليجمع بين الخبرة الفنية والتخصص، حيث ضم كلاً من: المعتز بالله سامي: مدرباً عاماً، أيمن عبد الرحمن: مدرباً لحراس المرمى.