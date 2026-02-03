قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد جدل عملية التجميل.. داليا البحيري تتألق بجلسة تصوير شبابية مبهرة

داليا البحيري
داليا البحيري
ريهام قدري

خضعت الفنانة داليا البحيري مؤخرًا لعملية شد الوجه العميق، وهو ما أثار اهتمام جمهورها وتفاعلهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وبعد إعلانها عن خضوعها للعملية، ظهرت البحيري في أول جلسة تصوير لها بإطلالة أنيقة ومتناغمة، حيث اختارت ملابس كلاسيكية تبرز رشاقتها وتكمل أناقتها المعتادة.


المكياج كان هادئًا وطبيعيًا، مع تسريحة شعر بسيطة أضافت لمسة من النضارة على ملامحها، فيما لفتت الإكسسوارات الدقيقة الانتباه دون مبالغة. جمهورها أبدى إعجابه بالتغيير الطبيعي الذي طرأ على ملامحها، مؤكدين أن العملية أظهرتها بشكل أكثر نضارة وحيوية دون التأثير على أسلوبها المميز.

هذا الظهور أعاد الحديث عن جرأة الفنانة في خوض تجارب تجميلية كبيرة مع الحفاظ على هويتها الفنية، مؤكدًا أن داليا ما زالت محافظة على مكانتها كإحدى النجمات الأكثر أناقة على الساحة الفنية.

اليكم الصور

داليا البحيري جلسة تصوير داليا البحيري اول ظهور لداليا البحيري

