أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
محمد سمير

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 3 - 2 - 2026 العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات، أبرزها آرسنال ضد تشيلسي فى كأس الرابطة الإنجليزية، والبنك الأهلي ضد الأهلي بالدوري المصرى.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

- البنك الأهلي X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- بولونيا X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

- ألباسيتي X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

- آرسنال X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

- باير ليفركوزن X سانت باولي – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

- رايمس X لومان – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

- مارسيليا X رين – الساعة 10:10 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- ضمك X الخلود – الساعة 5:40 مساء على قناة  Thmanyah

- الخليج X القادسية – الساعة 7:30 مساء على قناة 1  Thmanyah

- الاتفاق X التعاون – الساعة 7:30 مساء على قناة 2  Thmanyah

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء القنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري المصري مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات كأس إسبانيا مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية مواعيد مباريات كأس ألمانيا مواعيد مباريات كأس فرنسا مواعيد مباريات الدوري السعودي

