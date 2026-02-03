مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 3 - 2 - 2026 العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات، أبرزها آرسنال ضد تشيلسي فى كأس الرابطة الإنجليزية، والبنك الأهلي ضد الأهلي بالدوري المصرى.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

- البنك الأهلي X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- بولونيا X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

- ألباسيتي X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

- آرسنال X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

- باير ليفركوزن X سانت باولي – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

- رايمس X لومان – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- مارسيليا X رين – الساعة 10:10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- ضمك X الخلود – الساعة 5:40 مساء على قناة Thmanyah

- الخليج X القادسية – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 Thmanyah

- الاتفاق X التعاون – الساعة 7:30 مساء على قناة 2 Thmanyah