مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 3 - 2 - 2026 العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات، أبرزها آرسنال ضد تشيلسي فى كأس الرابطة الإنجليزية، والبنك الأهلي ضد الأهلي بالدوري المصرى.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
- البنك الأهلي X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- بولونيا X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات كأس إسبانيا والقنوات الناقلة
- ألباسيتي X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية
مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين
- آرسنال X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
- باير ليفركوزن X سانت باولي – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
- رايمس X لومان – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- مارسيليا X رين – الساعة 10:10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
- ضمك X الخلود – الساعة 5:40 مساء على قناة Thmanyah
- الخليج X القادسية – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 Thmanyah
- الاتفاق X التعاون – الساعة 7:30 مساء على قناة 2 Thmanyah