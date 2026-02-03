قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
فن وثقافة

بلقيس فتحي تعلن ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن ارتباطها بشكل رسمي، مؤكدة أنها تعيش قصة حب وتتمنى أن تكلل بالزواج. 

وقالت بلقيس فتحي، في تصريحات تليفزيونية: “أنا في علاقة جادة من فترة، وأتطلع لإكمالها بالزواج إن شاء الله، هو شخص خارج الوسط الفني، وأنا أطمح لبناء حياة زوجية وعائلة مستقرة”.

قصة حياة بلقيس فتحي فى عمل فني

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن رؤيتها لتجسيد قصة حياتها في عمل سينمائي، مؤكدة أنها لا تمانع خوض تجربة التمثيل بشرط أن يكون الدور قويًا ومؤثرًا.

وقالت بلقيس، خلال تصريحات تلفزيونية: “لو اتعمل فيلم عن حياتي، هيكون اسمه ”الحب والألم"، لأنه بيعكس كل المحطات اللي مريت بيها، من نجاحات وتحديات ولحظات ضعف وقوة".

وأضافت: "أنا ممكن أوافق على التمثيل في الفيلم، بس لازم يكون الدور قوي، مش مجرد ظهور، لازم يلمس الناس ويوصل لهم حقيقة المشاعر والتجارب اللي عشتها".

وتُعد بلقيس من أبرز الفنانات في الوطن العربي، حيث جمعت بين الغناء والظهور الإعلامي اللافت، ويترقب جمهورها دومًا خطواتها الفنية، سواء في مجال الغناء أو احتمالية دخولها عالم التمثيل.

بلقيس فتحي أعمال بلقيس فتحي أغانى بلقبس فتحي زواج بلقيس فتحي الفنانة بلقيس فتحي

