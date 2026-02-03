بلقيس فتحي تعلن ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني

كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن ارتباطها بشكل رسمي، مؤكدة أنها تعيش قصة حب وتتمنى أن تكلل بالزواج.

وقالت بلقيس فتحي، في تصريحات تليفزيونية: “أنا في علاقة جادة من فترة، وأتطلع لإكمالها بالزواج إن شاء الله، هو شخص خارج الوسط الفني، وأنا أطمح لبناء حياة زوجية وعائلة مستقرة”.

قصة حياة بلقيس فتحي فى عمل فني

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن رؤيتها لتجسيد قصة حياتها في عمل سينمائي، مؤكدة أنها لا تمانع خوض تجربة التمثيل بشرط أن يكون الدور قويًا ومؤثرًا.

وقالت بلقيس، خلال تصريحات تلفزيونية: “لو اتعمل فيلم عن حياتي، هيكون اسمه ”الحب والألم"، لأنه بيعكس كل المحطات اللي مريت بيها، من نجاحات وتحديات ولحظات ضعف وقوة".

وأضافت: "أنا ممكن أوافق على التمثيل في الفيلم، بس لازم يكون الدور قوي، مش مجرد ظهور، لازم يلمس الناس ويوصل لهم حقيقة المشاعر والتجارب اللي عشتها".

وتُعد بلقيس من أبرز الفنانات في الوطن العربي، حيث جمعت بين الغناء والظهور الإعلامي اللافت، ويترقب جمهورها دومًا خطواتها الفنية، سواء في مجال الغناء أو احتمالية دخولها عالم التمثيل.