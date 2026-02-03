محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا

كشف الفنان محمد صبحي عن اللقب الأقرب إلى قلبه، مؤكدًا أنه لا يفرض ألقابًا على جمهوره، بل يترك لهم حرية اختياره.

وكتب صبحي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك :«جمهوري هو الذي يلقبني ولا يُفرض عليه ألقاب، ولكن لقبي المفضل هو بابا ونيس، لأنه يجعلني أشعر أنني أثرت في حياة الناس ولو بجزء بسيط».



وفي سياق آخر حالة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية حول حالة الفنان محمد صبحي، الذي يمكث في المستشفى حاليا بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرا، وذلك بعد انتشار صورة تشبهه وهو على سرير المستشفى بالعناية المركزة.

وتسببت الصورة التي انتشرت بشكل واسع على السوشيال ميديا، في حالة جدل بين محبيه، ولكن في حقيقة الأمر هذه الصورة مفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي.