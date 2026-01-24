مستشفى النجوم.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ونجوى فؤاد تجرى عملية في الظهر

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة ولعل من أبرزها عبد العزيز مخيون وعبد الرحمن أبو زهرة ونجوى فؤاد وياسر صادق.

ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

محمد صبحي

تعرض الفنان الكبير محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بشكل عاجل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والاطمئنان على حالته الصحية، وفق ما كشفه مصدر طبي مطلع.

وأكد المصدر أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة فور وصول الفنان إلى المستشفى، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات والإجراءات الطبية العاجلة، من أجل تقييم وضعه الصحي بدقة، واتخاذ التدخلات المناسبة.

وأوضح مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي في تصريحات صحفية، أن حالته الصحية تخضع للمتابعة الدقيقة من قبل الأطباء، مؤكدًا أن نقله إلى المستشفى جاء كإجراء احترازي عقب شعوره بإجهاد صحي مفاجئ، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي لم يتهاون في التعامل مع الوضع.

وتعيد هذه الوعكة إلى الأذهان الأزمة الصحية التي مر بها الفنان محمد صبحي في نوفمبر الماضي، والتي كشف تفاصيلها بنفسه خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار.

وقال محمد صبحي آنذاك: "حصلت لي الوعكة منذ شهر، وتكررت بعد أسبوعين بسبب سترس شديد، وهو أمر يصيب المخ ويتسبب في حالة تشبه البلاك أوت أو الإغماء المؤقت، وبعدها أعود للوعي دون أن أتذكر ما حدث قبلها".

وأوضح أن الأطباء شخصوا حالته بأنها فيروس في المخ يعيش لمدة 14 يومًا، وفي حال تلقي العلاج الكامل لا يعود مجددًا، لافتًا إلى أن رحلة العلاج كانت شاقة وقاسية، ومكث بسببها ما بين 12 إلى 13 يومًا داخل المستشفى.

ياسر صادق

شهدت الحالة الصحية للفنان ياسر صادق تطور ملحوظ وذلك بعد إصابته بورم ودخوله العناية المركزة لتلقي العلاج.

وأكد مصدر مقرب لموقع صدى البلد ان حالة ياسر صادق تشهد تحسن ملحوظ ولكنه مازال فى العناية المركزة.

نجوى فؤاد

بينما كشفت الفنانة نجوى فؤاد تطورات الحالة الصحية لها بعد تعرضها الى ازمة صحية فى ظهرها وإجراء عملية جراحية به كما قامت بتركيب بلازما فى الركبة.

وقالت نجوى فؤاد فى تصريح خاص لـ صدى البلد : حالتي الصحية جيدة ومستقرة حاليا وانا فى انتظار إجراء عملية جراحية أخرى فى الظهر ولكن ننتظر حاليا التئام العظام والتى تستغرق وقتا طويلا خاصة اننا فى فصل الشتاء.

وأضافت نجوى فؤاد : نقابة الممثلين برئاسة الفنانة اشرف زكي تتابع حالتي الصحية بعناية شديدة واتوجه بالشكر لهم وخاصة النقيب الذى لا يدخر جهدا فى مساعدة زملائه من الفنانين وليس لى فقط.

سهير زكى

كما تعرضت الفنانة سهير زكى ، إلى أزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى نتيجة حالة جفاف حاد.

وعلم صدى البلد ، أن حالة الفنانة سهير زكى الصحية شهد انتكاسة فى الفترة الأخيرة نايجة تعرضها الى جفاف حاد وهو ما دفع اسرتها لنقلها الى المستشفى وهي حاليا بحالة صحية مستقرة بعد أن قام الأطباء بمعالجة الجفاف الحاد.

وأضاف المصدر، أن سهير زكي ستظل داخل المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الأطمئنان على حالتها الصحية تماما.

عبد الرحمن أبو زهرة

وأما أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كشف تطورات حالته الصحية وإمكانية عودته الفن بعد اعتزاله لسنوات .

وقال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة فى تصريح خاص لموقع صدى البلد: "إن الحالة الصحية لوالدي مستقرة بشكل نسبي وإنه يحرص على الالتزام بالعلاج بشكل دائم.

عبد العزيز مخيون

وطمأن الفنان عبد العزيز مخيون جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال مخيون عبر حسابه على فيس بوك: «بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله الذى لا يُرجى إلا فضله، ولا يُشكر إلا هو. أتوجه إلى الله العلى القدير بخالص الحمد والشكر وأعظمه، أن مَنَّ عليَّ بنجاح هذه الجراحة بسلام، وأحاطنى بلطفه فى أصعب اللحظات، وإنى إذ أستودعه صحتى وأستعين برحمته الواسعة فيما هو قادم، أسأله سبحانه أن يتم عليَّ نعمة الشفاء التام، ويبارك فى العمر والعمل».

وتابع :" قائلاً: «لا يسعنى إلا أن أعبر عن امتنانى العميق لأخى وصديقى النبيل الدكتور أشرف زكى، لدوره كحارس مخلص للقوى الناعمة فى مصر، وقائد استثنائى لنقابة المهن التمثيلية. إن وقفته الصادقة بجانبى تجسيد لشهامة الفارس المصرى، وبرهان جديد على دوره القومى كقائد للنقابة وحارس أمين لمبدعى هذا الوطن. لقد كنت وما زلت الأخ والسند والقدوة فى إخلاصك لكل فنان على أرض هذا الوطن».

وأضاف: أتوجه بكل الشكر والتقدير للدكتور القدير عمرو السمان وفريقه الطبى المحترف، وهيئة التمريض الكرام «ملائكة الرحمة»، الذين لم يدخروا جهداً فى رعايتى بأمانة وإخلاص».

واختتم، قائلاً: «إلى جمهورى العزيز فى مصر والوطن العربى، لقد غمرتنى رسائلكم الدافئة بفيض من الحب، وهى أغلى ما أملك فى مسيرتى الفنية. وإنى إذ أعتز بكل كلمة كُتبت لى، أعتذر بشدة عن عدم قدرتى على الرد على المكالمات الهاتفية فى الوقت الراهن، مقدّرًا تفهمكم ودعواتكم الصادقة. حفظكم الله جميعًا، وحفظ مصر من كل سوء».