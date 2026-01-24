الظاهر العيب فيا.. صدقي صخر يكشف عن نيته بالزواج

أعرب الفنان صدقى صخر عن رغبته فى الزواج والاستقرار وكشف عن السبب فى تأخر زواجه حتى الآن.

وقال صدقى صخر، خلال لقائه ببرنامج «أسرار النجوم» عبر إذاعة نجوم إف إم، إنه يتمنى الزواج والإنجاب، مضيفا : “أنا نفسى أتجوز وأخلف وبحب الاستقرار جدًا، لكن لما بنكبر موضوع الجواز بيبقى أصعب”.

وأضاف صدقي صخر : “مش عارف ومش فاهم ليه متجوزتش لحد دلوقتى، الظاهر العيب فيا”.

من ناحية أخرى حل الفنان صدقي صخر ضيفاً على برنامج سيبها دايرة مع زهرة رامي عبر راديو إنرجي 92.1 للحديث عن نجاح أعماله ومشواره الفني.

صدقى صخر عن دوره فى مسلسل “لا ترد ولا تستبدل”: كبرتوا الموضوع اوى

وعلق صدقي صخر على الهجوم النسائي ضده بسبب شخصيته في مسلسل "لاترد ولا تستبدل"، موضحاً:" كبرتوا الموضوع أوي".

ووصف صدقي صخر شخصية نادر بأنه شخص حقيقي لديه مزايا وعيوب وليس لديه قدرة على التعاطف، مشيراً إلى أنه تم تطوير الشخصية بشكل مستمر بالتنسيق مع المؤلفة والمخرجة.

وعبر صدقي صخر عن اشتياقه للموسيقى لأنه يعزف الجيتار والمشاركة في أعمال فنية موسيقية ولكنه لم يستطع بسبب انشغاله بالتمثيل.

وعن تقديمه لشخصية الملحن محمود الشريف خطيب أم كلثوم في فيلم الست، قال صدقي صخر إنه كان حريص على إظهار روحه وخفة ظله ووصفها بأنها "تجربة هايلة".

صدقى صخر: مروان حامد شخصية استثنائية

ووصف صدقي صخر في تصريحاته لإنرجي المخرج مروان حامد بأنه شخصية استثنائية، وما يميزه أنه عليم بعمله ويعرف ما يحتاجه من الفنان لتقديم الدور بأحسن شكل ممكن.

وكشف صدقي صخر أنه ترك الهندسة بسبب شغفه بالفن، مشيراً إلى أن العمل والدور القوي يحمسه على المشاركة والتجربة.

وقال إنه يرفض العمل الذي يستقل بعقلية المتفرج حتى لو كان بطولة مطلقة، مشيراً إلى أن رؤية المخرج تحدد موقفه من أعمال كثيرة.