فن وثقافة

أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه

أحمد العوضي
أحمد العوضي

يواصل أحمد العوضى تفاعله مع جمهوره عبر إطلاق مسابقات ترويجية لمسلسله الجديد «على كلاي»، المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026.

وأعلن أحمد العوضى عن مسابقة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»:

المينى مسابقة من دلوقتى لحد الساعة 12 بليل»، مضيفًا: «هختار عشرة من البوست عشوائى خلال الثلاث ساعات، كل فايز 2000 جنيه،اسمى فى مسلسل (على كلاي) إن شاء الله هيبقى إيه؟

2- على مظهر

3- على رستم

شارك السؤال مع إخواتك».

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.

الفنان أحمد العوضى مسابقات ترويجية لمسلسله الجديد على كلاي محمد ثروت عصام السقا درة رحمة محسن

