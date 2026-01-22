ألفت عمر مع أحمد العوضي في كواليس مسلسل علي كلاي رمضان 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 حوادث في أسبوع.. اصطدام قطار ركاب برافعة في جنوب إسبانيا
ردًا على شائعات الغرامة.. جهاز حماية البحيرات يوضح حقيقة منع صيد الهواة بالسنارة
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فن وثقافة

ألفت عمر مع أحمد العوضي في كواليس مسلسل "على كلاي" رمضان 2026
أوركيد سامي

تخوض الفنانة ألفت عمر تجربة فنية جديدة بمشاركتها أمام النجم أحمد العوضي في مسلسل “على كلاي”، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026.

شاركت ألفت عمر صور   من كواليس العمل مع احمد العوضي علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإشادات كبيرة بالتعاون الأول بينها وبين أحمد العوضي.

مسلسل على كلاي يُعد من الأعمال المنتظرة بقوة في السباق الرمضاني، لما يحمله من أحداث مشوقة وتوليفة درامية مميزة، تجمع بين الإثارة والبعد الإنساني.
إن شاء الله يكون عمل يليق بالجمهور.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقي، الشحات مبروك، وبسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

وتدور أحداث العمل حول ملاكم قوي يشق طريقه في عالم الحلبة، حيث لا تقتصر معاركه على المنافسات الرياضية فقط، بل تمتد إلى صراعات خارجية مع الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية، في إطار درامي مشوّق.

