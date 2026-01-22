ألفت عمر مع أحمد العوضي في كواليس مسلسل علي كلاي رمضان 2026

تخوض الفنانة ألفت عمر تجربة فنية جديدة بمشاركتها أمام النجم أحمد العوضي في مسلسل “على كلاي”، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026.

شاركت ألفت عمر صور من كواليس العمل مع احمد العوضي علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإشادات كبيرة بالتعاون الأول بينها وبين أحمد العوضي.

مسلسل على كلاي يُعد من الأعمال المنتظرة بقوة في السباق الرمضاني، لما يحمله من أحداث مشوقة وتوليفة درامية مميزة، تجمع بين الإثارة والبعد الإنساني.

إن شاء الله يكون عمل يليق بالجمهور.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقي، الشحات مبروك، وبسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

وتدور أحداث العمل حول ملاكم قوي يشق طريقه في عالم الحلبة، حيث لا تقتصر معاركه على المنافسات الرياضية فقط، بل تمتد إلى صراعات خارجية مع الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية، في إطار درامي مشوّق.