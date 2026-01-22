محمد أحمد ماهر يواصل تصوير «علي كلاي» ويجسد شخصية «غندور الملك» في صراع قوي مع أحمد العوضي برمضان 2026

يواصل الفنان محمد أحمد ماهر تصوير مشاهده في مسلسل «علي كلاي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، والذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وأكد محمد أحمد ماهر، في تصريحات صحفية، أنه يجسد خلال أحداث العمل شخصية «غندور الملك»، وهي شخصية جديدة ومختلفة عليه، تحمل أبعادًا درامية خاصة، وتشهد صراعًا قويًا ومتصاعدًا مع بطل العمل أحمد العوضي، ضمن سياق درامي مليء بالأحداث المشوقة والمواجهات الحادة.

وأشار إلى أن الشخصية تمثل تحديًا فنيًا مهمًا بالنسبة له، لما تحمله من تركيبة إنسانية معقدة وتطورات مؤثرة داخل الأحداث، مؤكدًا أن المشاهد التي تجمعه بأحمد العوضي تُعد من أقوى محطات العمل.

وحرص محمد أحمد ماهر على توجيه الشكر لكل صُنّاع المسلسل، بداية من المخرج محمد عبدالسلام، وشركة سينرجي، وزملائه الفنانين، مؤكدًا أن كواليس العمل يسودها التعاون والاحترافية، وهو ما ينعكس على جودة العمل النهائي.

واختتم حديثه معربًا عن أمله في أن ينال مسلسل «علي كلاي» إعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان 2026، مؤكدًا أن فريق العمل يبذل أقصى جهده لتقديم تجربة درامية مختلفة تليق بتوقعات المشاهدين.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم درة، يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، طارق الدسوقي، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.